El PP propone bajar el IBI al 0,45 para ahorrar un millón a los zamoranos

El Partido Popular ha vuelto a reclamar un pacto para la bajada de impuestos después de que el equipo de Gobierno anunciara la bajada del coeficiente del IBI del 0,501 al 0,477. En esta ocasión, no obstante, los populares han dejado de lado a IU y PSOE, "porque con ellos no se puede hablar", y haN interpelado directamente a los dos concejales de Ciudadanos y a la concejala no adscrita. Espera la formación dirigida por Clara San Damián que en la Comisión de Hacienda que se celebra en el día de hoy en el Ayuntamiento de Zamora, estos tres concejales "no se dejen engañar" y reclamen al bipartito un mayor esfuerzo. Lo ideal, para el grupo de la oposición, sería dejar el tipo impositivo en el 0,45. Esto supondría, según los cálculos estimados, la recuperación de un millón de euros para el bolsillo de los zamoranos.

Clara San Damián ha lanzado un mensaje a la ciudadanía después de que el equipo de Gobierno anunciara el pasado martes una nueva bajada del IBI, la tercera consecutiva, de cara al año 2019. "No va a bajar el IBI, lo que va a bajar es la credibilidad del alcalde y de todo su equipo", ha manifestado. "Esa reducción del tipo hasta el 0,477 no es real y se demuestra con recibos. Lo que habría que preguntarle al alcalde es si conoce la diferencia entre el tipo y el recibo", ha detallado la portavoz de los populares. "Nosotros hemos realizado un muestreo de recibos por los barrios y nos hemos encontrado con que, es cierto, en algunos casos se reducen uno, dos o tres euros sobre impuestos de 400 euros. Pero lo que más nos hemos encontrado es que el IBI aumenta hasta más de 20 euros en recibos de 300 o 350 euros", ha indicado la también senadora.

Ante esta situación, San Damián se ha preguntado por la "catadura moral del alcalde para decir que baja los impuestos cuando es mentira". En este sentido, la portavoz se mantiene tajante. "A nosotros no nos engañan. En los gobiernos de izquierdas no se bajan los impuestos, sino que ocurre lo contrario", ha defendido. "Y eso se pone de manifiesto en una orden que José Carlos Calzada ha dado al jefe del servicio de Tributos en la que le pide, textualmente, el mantenimiento en el ejercicio 2019 de la presión impositiva del ejercicio 2018", ha ahondado. "Lo que le decimos al alcalde es que los vecinos nunca perdonan las mentiras del político", ha añadido.

El Partido Popular, por lo tanto, votará hoy en contra de la propuesta de bajada del IBI impulsada por el equipo de Gobierno y ha animado a hacer lo propio a Ciudadanos y la concejala no adscrita para conseguir "una reducción impositiva real para el bolsillo de los zamoranos".