Hermann Tertsch, condenado por llamar "criminal" al abuelo de Pablo Iglesias

La Audiencia Provincial de Zamora ha denegado el recurso presentado por el periodista Hermann Tertsch tras ser condenado en junio del año pasado a indemnizar con 12.000 euros a Javier Iglesias por atentar contra el honor de su padre, abuelo del líder de Podemos, al que acusó de "criminal" y de participar en asesinatos durante la Guerra Civil.

La resolución del recurso de la sentencia, del que ha informado Público, obliga a Tertsch a hacerse cargo de las costas.

En su día, la sentencia, destacaba que la noticia en la que Tertsch hablaba sobre el abuelo de Pablo Iglesias contenía "informaciones falsas" con el ánimo de "desacreditar, injuriar y perjudicar" al interesado, excediéndose así de la crítica política. Todo ello, a pesar de reconocer "la relevancia pública" de las personas sobre las que trataba el artículo.

A pesar de ello, ya el año pasado, el periodista anunció a través de su cuenta de Twitter que no se rendiría: "Orgulloso de recurrir esa injusta sentencia y llamar a los españoles a no dejarse intimidar por esos enemigos de la libertad y de la verdad", publicó el periodista, que cumplió con su promesa de reclamar judicialmente, pero que ha vuelto a perder la batalla en los tribunales.

Los hechos datan del 17 de febrero del año 2016, cuando Tertsch publica un artículo titulado "El abuelo de Pablo" en el diario ABC. La Audiencia asegura que "no existió la razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con las pautas profesionales". Hermann Tertsch aseguraba en su artículo que el abuelo del líder de Podemos "fue condenado a muerte por participar en la caza de civiles inocentes desarmados en la retaguardia de Madrid".

La sentencia no hace hincapié en la "relevancia pública" de la información, hecho en el que el columnista de ABC se escudaba para defender su artículo. Tertsch indicaba además que los mismos hechos había sido difundidos por otros medios "y contrastados" por él, además de aseverar que en ningún momento usó "expresiones innecesarias" ni "vejatorias" contra el padre de Javier Iglesias. No compran los jueces el argumentario del columnista ya que aseguran que su artículo contiene "informaciones falsas no reales" con la intención de desacreditar la figura de Manuel Iglesias, además de las de Javier y Pablo Iglesias. El artículo, indica además la sentencia, contiene "expresiones inequívocamente atentatorias".

Cabe destacar que Javier Iglesias es residente en Zamora y miembro activo de Podemos en la capital, donde mantiene una importante influencia.