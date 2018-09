"Dejaré la presidencia tras este mandato, debe haber renovación"

Las fiestas en honor a la patrona de la ciudad ya han dado comienzo con un amplio programa de actividades y actos religiosos.

-¿Cuál será este año el papel que juegue la Cofradía durante las fiestas?

-Como Cofradía tenemos una serie de actos religiosos que son independientes totalmente a la fiestas de la ciudad. Desde el día 30 tenemos una novena. El día 6 un besamanos de la Virgen, el día 17 un rosario de luz y el 9 una función solemne en la iglesia de San Vicente. Y desde el día 30 al día 8 tenemos una recogida de alimentos y de ofrenda floral.

-La recogida de alimentos y la ofrenda de flores se ha ampliado a todo el novenario ¿Por qué?

- Porque muchos hermanos de la cofradía y fieles no podían acercar los alimentos ni las flores el día que marcábamos y los traían en distintos momentos. Además nos juntábamos con más flores que comida. Las flores están muy bien pero no alimentan. Y de esta manera las personas que quieran pueden llevarlos durante diez días en el horario que este abierta la iglesia. La idea es recoger mucho más alimentos para poder ayudar a las personas que tienen más necesidad

-¿Cómo nació esta iniciativa y qué destino tiene?

- La Cofradía tiene una bolsa de caridad que está funcionando durante todo el año. Existen actividades fijas como los desayunos del Hogar Madre Bonifacia. Y después, dependiendo de las necesidades de las parroquias y los alimentos que requieran, prosigue esta colaboración.

-Uno de los actos centrales será la celebración del rosario de la luz...

-Sí, junto a la función solemne el día 8 en la iglesia de San Vicente. El rosario lo pusimos en marcha hace seis años y se trata de trasladar a la Virgen de una manera digna desde San Antolín a San Vicente mediante una procesión alumbrada con velas de portan los fieles mientras rezan el rosario.

-¿Presidirá la misa el obispo?

-Nosotros lo hemos invitado y todavía no tenemos respuesta. Estoy seguro de que si don Gregorio tiene tiempo, nos acompañará. Hay que tener en cuenta que puede tener otros compromisos ya que el día 8 de septiembre se celebran muchas festividades marianas en la provincia.

-¿Qué importancia tienen estas fiestas en honor a la Virgen de la Concha en Zamora?

- Las fiestas están muy devaluadas, en su día fueron las principales de la ciudad. Pero a nosotros como cofradía nos importa que la gente asista a los actos del culto. No tenemos problemas con tener unas magníficas fiestas o todo lo contrario.

-¿La tradición ha venido a menos?

- Las fiestas tenían un sentido que ahora han dejado de tener. Eran fiestas agrícolas. En San Pedro se celebraba la feria para comprar aperos de labranza y en septiembre festejábamos la venta de los productos obtenidos, eso ya no pasa. El sentido primigenio lo ha perdido pero es la evolución lógica de nuestros tiempos.

-¿Pero la devoción se mantiene?

- Sí, afortunadamente, y más desde hace unos años. El novenario está lleno de gente, por San Vicente pasa infinidad de fieles durante todo el año a rezarle y nuestros actos tienen una repercusión superior a la media, eso indudablemente es por la devoción a la virgen.

-Lleva ya dos mandatos al frente de la Cofradía.

- Como presidente va a hacer ocho años y como cofrade, si no me confundo, 52 años.

- ¿Se siente con fuerzas para continuar?

-Cuando termine este mandato me voy, porque en toda cofradía tiene que haber renovación. Incluso diría que mejor cada cuatro o cinco años. Lo mejor es la renovación para que haya nuevos impulsos.

-El mercado medieval no se celebra este año coincidiendo con la Virgen, ¿Necesitan más realce estas fiestas o están bien así?

-Esa es una cuestión del Ayuntamiento, nosotros ahí no intervenimos para nada.

-¿Qué opina del programa de actos que ha elaborado el Ayuntamiento?

- No lo he visto, sinceramente. Llevo uno días muy atareado y no he podido mirarlo. Me imagino que, dentro de sus posibilidades, habrán hecho lo mejor que hayan podido.