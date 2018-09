"En lo que más fallan los alumnos es en las técnicas de estudio"

La Asociación Juvenil Proyecto 2000 Zamora tiene previsto llevar a cabo tres actividades durante lo que queda de año, dirigidas a distintos aspectos relacionados con la ayuda al estudio para alumnos de la ESO, la seguridad vial y una afición que parece haber caído en decadencia, pero que todavía existe, el tuneado de vehículos o tuning.

-La primera actividad que ponen en marcha tras el paréntesis veraniego es la de ayuda al estudio.

-Efectivamente, esa es la primera actividad, y de hecho empezamos ahora en septiembre el plazo de inscripción para formalizar las matrículas del apoyo al estudio para jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años.

-¿En qué consiste?

-Consiste básicamente en llevar un control sobre los estudios del chico o la chica, un seguimiento junto con sus tutores en los centros educativos y proporcionar un apoyo en las materias que lo necesiten de lunes a viernes entre las cinco y las siete de la tarde.

-¿Dónde se pueden inscribir los interesados?

- Las inscripciones se pueden hacer en el edificio de La Alhóndiga, donde estamos el martes y el jueves de 7 a 9 por la tarde.

-¿Llevan mucho tiempo con la actividad?

-Es el noveno año y la verdad es que los resultados son positivos, si que funciona bastante bien. Nos encargamos de este programa de apoyo al estudio de alumnos de primero a cuarto de la ESO tres voluntarios, cada uno con una materia.

-¿Qué es lo que más falla entre los estudiantes de estas edades, falta de interés, desmotivación...?

-Sobre todo la carencia está en las técnicas de estudio. El problema suele ser el desorden, no saber hacer resúmenes o buscar información. Es la principal faceta que hay que cuidar.

-Otra de las actividades previstas está relacionada con el tuning.

-La segunda actividad que tenemos prevista queremos celebrarla el 20 de octubre y será una concentración de coches tuning. En principio la recepción de participantes, un máximo de 75 inscripciones, la haremos el parking de la Ciudad Deportiva.

-¿El tuneado de coches ha pasado de moda?

-No, aunque es cierto que la crisis económica ha provocado que la gente no tenga ahora tanto dinero para tunear el coche. Pero sigue habiendo afición y no sólo entre los jóvenes, sino entre personas de todas las edades, incluida la gente mayor.

-¿Y después del tuning?

-Vamos a hacer un lanzamiento de una campaña sobre los accidentes de tráfico, ya que cada vez hay más muertes en la carretera, se van incrementando. Nuestra idea es hacerla con el apoyo del Ayuntamiento, Provial (la Asociación Nacional de Profesionales de Seguridad Vial) y la Dirección General de Tráfico. Pretendemos intentar conseguir, junto con el Ayuntamiento, alguna fórmula, implicando al transporte público, autobús y taxi para facilitar la movilidad de los jóvenes en los trayectos cortos, que es donde más peligro hay. E intentaremos también colgar algún artículo sobre recomendaciones para que el ciudadano no olvide la teoría de la autoescuela. Porque aprobamos el carnet de conducir y nos olvidamos de lo aprendido, nadie se pone al día.

-¿Qué es la Asociación Juvenil Proyecto 2000 Zamora?

-Nace en el año 2000. Al principio los fines eran la promoción de actividades y deportivas, pero poco a poco hemos ido añadiendo otras, según las necesidades. Somos una veintena de jóvenes, cada vez menos, porque el desempleo desmotiva a la juventud para implicarse en actividades altruistas.

-¿Cómo ve la política juvenil de las instituciones?

-En Zamora el Ayuntamiento se tenía que involucrar un poco más en el tema juvenil. Porque cada vez son más los jóvenes que se van de Zamora.