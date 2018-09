"Me preocupa el funcionario, creo que hay que estimularlo"

Teresa Peral es zamorana, de Congosta de Vidriales. Estudió en Zamora, en el colegio de La Milagrosa. Cursó la carrera de derecho en Extremadura por "devenires de la vida". Su primer destino tras aprobar la oposición fue Oviedo donde residió dos años hasta que consiguió su plaza en Zamora donde se ha quedado el resto de su carrera profesional.

- ¿Qué significa para una zamorana con amplía experiencia en la administración convertirse en responsable del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General en la provincia?

-Para mí es un reto importante y una satisfacción muy grande. Por esto agradezco muchísimo a la gente que ha confiado en mí y que me ha permitido esta oportunidad de dirigir estos organismos, que en Zamora son dos e INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un reto apasionante cuando tienes una trayectoria profesional como la mía, que son muchos años, llegar a un puesto así es una oportunidad muy grande. Y me siento muy agradecida.

- ¿Le preocupa que su nombramiento coincida en el tiempo con las sucesivas protestas de los pensionistas?

-No, yo creo que todo irá dando sus pasos. De momento se han adoptado algunas medidas en beneficio de estos pensionistas y supongo que eso seguirá el ritmo que tenga que seguir y los responsables tomarán las decisiones que tengan que tomar. Pero, no, no me preocupa en absoluto. Yo creo que se están haciendo las cosas bien y en definitiva se va a seguir en esa línea

-Acaba de tomar las riendas del INSS y de la Tesorería ¿Cuál es su prioridad?

-Estos organismos son de dominio público porque la idea que hay en la calle es que es una administración que funciona muy bien y es cierto. Funciona muy bien porque son organismos muy bien organizados y amparados desde los servicios centrales y eso es garantía de que hay un buen funcionamiento. ¿Qué hay cosas que mejorar? Pues siempre hay cosas que mejorar. Ahora mismo hay dos cosas que a mí me preocupan y que voy a anteponer que es en primer lugar el tema de objetivos. Aquí se trabaja por objetivos, vigilar que se puedan cumplir y que podamos llegar a los niveles más altos posibles. Y otra cosa que también me preocupa es el funcionario, yo creo que hay que estimularlo. ¿Cómo lo estimulamos? Potenciándolo, hay que tener en cuenta que pasamos aquí muchas horas al día, entonces yo creo que estimularlo para que esté contento en su trabajo, para que rinda, para que sea feliz. Aquí podemos hacer alguna cosa.

-¿Se encuentra preparada para las críticas que le puedan llegar con un puesto como el que ocupa ahora?

-(Se ríe) eso me han dicho, creo que tiene que estar uno preparado para todo porque siempre hay gente a la que contentas y gente a la que no. Pero en definitiva, eso forma parte de la propia actividad, de la propia profesión y del puesto de trabajo. Yo creo que sí que estoy preparada para ello.

-¿Es de las que piensa que de las críticas también se aprende?

-También se aprende. Aunque las críticas deben ser constructivas (se ríe) si son constructivas sirven para rectificar aquello que sea necesario, nadie somos perfectos. Que también habrá criticas que no sean constructivas pero bueno pero forma parte de la propia condición humana y de la vida laboral

-Durante su trayectoria ha trabajado en el área de salud y en el consejo consultivo ¿qué cree que preocupa más a los ciudadanos los temas sanitarios o las pensiones?

-Yo creo que son dos temas claves. Las pensiones por supuesto que preocupan, lo estamos viendo. Pero ojo con la salud, yo siempre he dicho a lo largo de mi trayectoria profesional que es el bien más preciado con el que cuenta el ser humano. Considero que la salud es prioritaria, cuando falta la salud todo lo demás pierde importancia. Por eso la salud debe tener una atención prioritaria, no solo desde el punto de vista de la administración sino también desde el propio individuo. Desde mi punto de vista yo creo que la salud se antepone a la preocupación que pueda tener por las pensiones.

-¿Le sorprende que los pensionistas de todo el país estén en pie de guerra?

-No. Yo creo que son etapas, buscar mejoras siempre es bueno para este colectivo como para otros muchos. Sorprender no me sorprende, si están protestando o han protestado supongo que es porque consideran que no estaban a la suficiente altura esas pensiones. Nada nos debe sorprender en este mundo cambiante que estamos viviendo

-¿Qué les diría a los pensionistas zamoranos para tranquilizarles?

-Que de momento se ha iniciado un camino de mejoras, ellos lo saben y lo conocen y lo van a recibir en sus cartillas. Y la idea que tenemos es que se va a seguir en esa línea. Entonces un poco de calma, un poco de tranquilidad y confianza, es un poco lo que se le puede transmitir.

-¿La revalorización acordada por el ejecutivo para que los mayores no pierdan poder adquisitivo son suficientes? ¿Hacen falta más pasos?

-No soy yo la persona más adecuada para decir si es suficiente, sino es suficiente para eso hay unos equipos y unas personas más centradas en esta historia. Pero insisto se ha empezado a dar un paso que yo creo que es importante.

-Zamora es una de las provincias con mayor porcentaje de pensionistas por población activa ¿la provincia está abocada a quedarse sin cotizantes que puedan sustentar el sistema de pensiones?

-Eso es un poco la preocupación que está en el aire. Si estamos con problemas de envejecimiento, si estamos con problemas de despoblación todo parece indicar que vayamos en esa línea. Pero no sabemos tampoco lo que pueda pasar a la vuelta de la esquina. Yo creo que ir viendo, dando paso y confiar y ser positivos.

-¿Cree que las ayudas actuales para generar empleo joven en la provincia son insuficientes?

-No sé si son suficientes o no, pero está iniciado el camino para que se puedan ir mejorando poco a poco.

-Se critica mucho la inmigración estos últimos tiempo pero ¿no suponen un porcentaje importante de la cotización?

-Si, suponen un porcentaje importante pero claro eso ya está valorado y se trabaja sobre ello.

-Aunque no sea su cometido y puesto que su responsabilidad son los afiliados a la Seguridad Social ¿entiende que las quejas de las personas afectadas por los anteriores recortes en ayuda a domicilio?

-Entiendo las quejas de todos los colectivos porque cada uno busca mejorar su situación, sus prestaciones, sus condiciones? entonces tenemos que entender esas quejas siempre. Lo que ocurre es que cada situación tendrá unas situaciones laborales, económicas? que hay que jugar con esos parámetros.

-¿Cree que el gobierno de Pedro Sánchez finalizará la legislatura?

-No lo sé, yo creo que eso solo lo sabrán ellos. La sensación que se percibe en la calle yo creo que es buena, es de ilusión y de confianza en que sea así. Lo que tenga que ser será pero de entrada yo creo que es una persona a valorar por el coraje que ha tenido por su capacidad e iniciativa y por su positivismo. Yo creo que eso ha dado un poco de vida a este país.