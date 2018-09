La capital inicia el curso político preelectoral con una total fragmentación de la izquierda

El curso político preelectoral arranca en Zamora y lo hace con la izquierda más dividida que nunca. Hasta cuatro partidos se disputarán a los votantes de este espectro y los cuatro aspiran a mantener la Alcaldía alejada de la derecha, aunque con caminos diferentes. En el otro lado, el Partido Popular ha de afrontar la pérdida del Gobierno central y las consecuencias que eso podría acarrear, mientras que Ciudadanos Zamora aspira a coger el rebufo del empuje experimentado a nivel nacional en las encuestas. Por ahora, solo PSOE y Ahora Decide han confirmado a sus candidatos, pero en próximos meses la cascada política ha de descongelarse y comenzará la pugna. Será el momento, entre otras cosas, de conocer cómo va a gestionar la precampaña el bipartito del Ayuntamiento y si eso hará tambalear los cimientos de la estabilidad en la capital. Esto es lo que acontecerá en Zamora hasta el próximo mes de mayo.

Tras cosechar el mejor resultado de su historia en la ciudad, con un rédito de ocho concejales, Izquierda Unida tiene a la vuelta de la esquina el mayor de los exámenes: el de la ciudadanía. En el seno de la formación dirigida por Miguel Ángel Viñas guardan cautela, siquiera para hablar de mantener ese número de ediles. No lo harán, de hecho, hasta tener la total certeza de que podrán presentarse solos y con sus siglas a las próximas elecciones. Izquierda Unida de Zamora no las tiene todas consigo y tanto el mencionado Viñas como Francisco Guarido han manifestado que, si se ven obligados a confluir con Podemos, ellos lo traducirían como una "expulsión" del partido. Situación extraña que una formación que ostenta la Alcaldía desconozca su futuro a escasos nueve meses del paso por las urnas. Aunque no es menos cierto que las conversaciones previas para el pacto entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón incluyen a Zamora como excepción para la confluencia. De confirmarse, todo apunta a que Francisco Guarido repetiría como candidato.

El partido que ganó las elecciones en Zamora con la consecución de diez concejales se enfrenta a las urnas para que los ciudadanos evalúen su labor de oposición y así comprobar si desean o no colocarlo nuevamente al frente del Ayuntamiento. La nueva dirección de José María Barrios deberá decidir si continúa apostando por Clara San Damián para guiar a los populares de la capital o, por el contrario, se abre un abanico para elegir un candidato diferente. A pesar de que nada hay confirmado de manera oficial, el Partido Popular ya maneja varios nombres de cara a las próximas elecciones municipales. Toda vez se concrete el número uno, será el turno para conformar un equipo de futuribles concejales que consiga devolver la Alcaldía del Ayuntamiento de Zamora al Partido Popular: el gran objetivo que la formación se ha marcado para los próximos comicios en la provincia.

La otra pata del bipartito fue la primera en confirmar a su candidato a la Alcaldía, que será Antidio Fagúndez. El actual teniente de alcalde se ha marcado como objetivo mejorar los resultados que los socialistas, con José Luis Gómez a la cabeza, cosecharon en el año 2015. El PSOE ambiciona superar esos cinco concejales y ganar terreno a Izquierda Unida. También debe alejar fantasmas del pasado como la "espantada" de los números uno y dos de la anterior candidatura apenas diez días después de las elecciones o la dimisión en bloque del grupo municipal en el anterior mandato que tuvo, precisamente, a Manuel Fuentes como uno de sus protagonistas.

La formación naranja irrumpió en el Ayuntamiento de Zamora con dos concejales en el año 2015. Cuatro años después, el partido encabezado en la capital por Francisco José Requejo aspira a coger el rebufo nacional y mantener, cuando no incrementar, esos resultados. En Ciudadanos Zamora, no obstante, rehusan de elucubraciones como llevan haciendo los últimos años y guardan total hermetismo sobre su candidatura.

La tercera opción política en la provincia de Zamora en 2015 pretende dar un golpe de efecto con el "fichaje" de Manuel Fuentes. El exsocialista cree que hay nicho en la izquierda para un partido más y en la dirección del partido confían en sacar representación en el Ayuntamiento de Zamora. Fuentes será ahora cabeza visible de un proyecto en el que también se encuentra Adeiza. Sumando los votos de ambas formaciones hace tres años se aproximarían a conseguir un concejal.

La formación morada completa el círculo de la izquierda. La Secretaría dirigida por Fernando Martos da por hecho que no habrá confluencia con Izquierda Unida y por eso, en un futuro próximo, se habilitará el proceso para elegir el candidato y a su equipo. Todo apunta a que será el propio Martos.