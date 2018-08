Las plataformas ciudadanas denuncian el "caos sanitario" de Zamora este verano

La carencia de médicos, unida a las vacaciones, falta de cobertura de bajas y permisos, la huelga de facultativos y el aumento de población han convertido en un "caos" la asistencia sanitaria en los pueblos de la mayor parte de la provincia de Zamora durante este verano, denunciaron representantes de las plataformas comarcales en defensa de la sanidad pública, que responsabilizaron directamente al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez de la situación, pidieron su dimisión y por elevación la del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con convocatoria de elecciones, si no toma cartas en el asunto.

Los portavoces habituales de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora, Carlos Pedrero y Jerónimo Cantuche, acompañaron sus denuncias con el testimonio directo de vecinos de Tábara, Benavente, Villalpando, Aliste y Sayago, quienes relataron las penurias de la población local este verano para conseguir una simple receta o recibir atención de urgencias, debido a que no saben si habrá o no consulta en el pueblo, quién vendrá a atenderla (en caso de que llegue alguien) y si se encontrarán las urgencias cerradas cuando lleguen al centro de salud porque el facultativo ha tenido que acudir a atender a otro paciente. "A veces es mejor venir directo a Zamora", contaba Pedro Monteso, de la Plataforma de Tábara, quejoso porque sólo haya un médico de guardia para 23 pueblos: "Como tenga que salir a un aviso a 33 kilómetros está el centro tres horas cerrado. Te puedes morir esperando a la puerta". El representante de la zona de Benavente, Joaquín García Neches, alcalde de Castrogonzalo destacó los problemas generados por la falta de dos médicos de área a las que se sumaron la carencia de facultativo en Fuentes de Ropel, Valdescorriel y San Miguel del Valle por un lado y Santa Cristina de la Polvorosa por otro y la huelga de interinos. "Como los médicos de área los utilizan para cubrir las bajas, los efectivos no llegan". El resultado, pueblos sin consulta donde no es posible siquiera conseguir una receta, aunque los farmacéuticos hagan lo que puedan para atender a la gente.