El "pirateo" de agua para fincas de secano puede costar 48.000 euros a dueños y cultivadores

Los titulares de dos fincas de secano con una extensión de unos 80.000 metros cuadrados y sus concesionarios (cultivadores) podrían ser sancionados con hasta 48.000 euros en conjunto por el Jurado de Riego de Coreses por "piratear" el agua del canal Toro-Zamora del que no forman parte ni contribuyeron a financiar su modernización, por lo que tienen vedado el uso de la infraestructura, según la denuncia cursada ante el tribunal, que celebró ayer el juicio de faltas por infracción administrativa.

Las sanciones previstas en la legislación para este tipo de conductas, que se imponen independientemente de la cantidad de agua utilizada de forma ilegal y se resuelven en cinco días a partir del juicio, oscilan entre un mínimo de 1.001 euros y un máximo de 24.000 euros si la infracción es grave. El caso denunciado por los integrantes del Canal Toro-Zamora entraría en ese último supuesto, ya que creen que se ajusta al caso denunciado porque los presuntos infractores "han cambiado el destino de los caudales sin autorización". Este aprovechamiento "altera las características de los terrenos", lo que contravendría los estatutos al que han hecho referencia los regantes en el juicio.

En la vista celebrada ayer testificaron los guardas del canal y los técnicos, quienes detectaron la posible infracción y la denunciaron ante el tribunal de Riego, competente para sancionar. Estos profesionales comprobaron que dos parcelas que estaban excluidas de la zona de regadía "fueron sembradas de maíz y se están regando con la infraestructura del Toro-Zamora", hechos detectados entre junio y julio pasados, indican desde la comunidad. A su entender, esa conducta implica "un uso ilegal del canal", cuyos integrantes acordaron en su día que únicamente pueden beneficiarse de las obras de modernización y riego "quienes esas obras", acometidas entre 2010 y 2014 por un importe de 70 millones de euros.

Al parecer, los denunciados utilizaron métodos de canalización para pasar el agua de una finca de regadío a las de secano, para lo que habrían prolongado las cañerías y efectuado una especie de empalme. Los denunciados alegaron en el juicio que al pagar más agua de la que reciben en las fincas de las que son dueños les permitiría regar estas fincas que son de secano. La otra parte sostiene que "todo terreno que no esté dentro de la comunidad de regantes no puede convertirse en regadío y beneficiarse del canal", ya que no ha contribuido económicamente a mejorarlo. El tribunal debe ahora valorar las pruebas, las declaraciones de denunciados, de técnicos y de guardas resolver en cinco días, decisión recurrible en el Juzgado Contencioso.