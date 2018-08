"Nos encanta que despejen la muralla pero nos choca que en Olivares esté tapada por los árboles"

Tras tres años al frente de la asociación, Rubén Iglesias valora el estado del barrio e invita a los ciudadanos a disfrutar de las fiestas que comienzan mañana.

- Véndanos las fiestas del barrio.

-Este año las fiestas comienzan el jueves con la vuelta del festival de flamenco, uno de los platos fuertes. Y el viernes y el sábado tenemos el festival Morera Reggae Vibes. Es más que un festival musical porque se genera un ambiente muy interesante. También tenemos una parrillada, la comida popular, la segunda edición del cross de atletismo, el concurso de pesca? diferentes actividades pensadas para todos los vecinos y para que se acerque la gente de fuera del barrio dando un paseo.

- Durante las fiestas del pasado año se inauguró un monolito en recuerdo de las víctimas de la represión franquista. ¿Qué ha supuesto este lugar de recuerdo ?

-El año pasado quisimos reconocer a los vecinos y a las familias que sufrieron durante la Guerra Civil y posteriormente. Con los datos que nos llegaron, nos parecía de justicia hacerles un reconocimiento humano más allá de la Ley de la Memoria Histórica que compete a las Administraciones. Nos parecía de recibo y así nos lo hicieron saber los familiares durante ese acto que fue precioso y que nos marcó. A diario o semanalmente ves a gente que se acerca hasta allí a dejar una rosa o simplemente a visitarlo. Se ha creado un punto interesante de justicia.

- ¿Cómo está el barrio?

-Tranquilo, con necesidades como todos los barrios, pero poco a poco se intentan cubrir. Hablamos de manera fluida con el Ayuntamiento y van solucionando las cosas.

- ¿Cuáles son algunas de esas necesidades?

-Estas semanas atrás hemos tenido muchos cortes de luz. Los jardines están un poco secos, estamos a vueltas con el colector y hay aceras sobre todo de Trascastillo que deberían ser arregladas.

- ¿Qué pasa exactamente el problema con el colector?

-Es el desagüe de la ciudad, cuando hay fuertes tormentas, las aguas confluyen en este colector que no sé si está mal diseñado o qué, pero se estrecha. Y al estrecharse no da abasto a depurar todas las aguas. Entonces, como hay unos aliviaderos en el arroyo, justo a la entrada del barrio, desagua por ahí. Muchas veces el arroyo rebosa y el agua se va para las aceras con toda la suciedad: compresas, toallitas, etcétera. Y no solicitamos su arreglo por higiene de los vecinos sino también porque es una zona de paseo muy común para los zamoranos y es desagradable encontrarte con toda esa basura. Entendemos que es un arroyo que no puede tener una limpieza diaria o semanal, que tiene su vegetación. Pero de tener vegetación a que esté lleno de basura, va un trecho. Su arreglo supone una inversión grande y además no va a lucir en la ciudad. Pero es una necesidad.

- Solicitan una reforma en Trascastillo para despejar la muralla de vegetación.

-Es una de las cosas que nos choca un poquito. Nos encanta que por un lado se quiten los edificios para que se luzca la muralla pero por otro lado se está tapando con árboles. Sería espectacular una intervención que permitiera despejar el lienzo de la muralla desde ronda la Feria hasta el puente de Piedra. Sería como la imagen que tenemos de Ávila. Y si en ese entorno se hiciera un paseo con aceras anchas, sería un punto idílico.

- También demandan una conexión directa con el centro de salud Parada de Molino.

-Se lo comentaba el otro día a Antidio Fagúndez. Es importante el tema de las frecuencias pero es vital que un barrio, en el que también hay gente mayor, esté comunicado con el centro de salud. Si no se incluye no será porque nosotros no se lo hayamos dicho y pedido reiteradamente al Ayuntamiento y a la empresa responsable.

- ¿Se ha notado la instalación de la barcaza como atractivo turístico?

-Sí, le da un poco más de vida al barrio. Personalmente yo era un poco escéptico con la idea pero la verdad es que ves movimiento, hay colas a uno y otro lado del río. Al final ha sido una buena idea hacerla. El otro día leía un artículo sobre Zamora en un periódico a nivel nacional y hablaba de la barcaza.

- El año pasado también se rehabilitaron las Aceñas. ¿Se le puede sacar más partido al río?

-El Duero es algo vital en Zamora aunque no sé hasta qué punto se puede potenciar más por aquello que la titularidad corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero. Con la rehabilitación se hizo un buen trabajo y hay bastante afluencia de visitantes.

- ¿Han presentado algún proyecto a los presupuestos participativos?

-No, llegamos tarde.

- ¿Y tienen en mente alguno?

-Personalmente pienso que se le puede dar una iluminación artística al puente nuevo, el de los Poetas. Es superbonito. En otras ciudades les ponen iluminación LED de colores. Así, por ejemplo, durante las fiestas de San Pedro se podría iluminar con los colores de la seña bermeja y el 8 de marzo se podría poner de color morado como se hace en el Ayuntamiento de la Plaza Mayor.

- ¿Cuáles son los atractivos de Olivares?

-Sobre todo la tranquilidad y el poder pasear por los jardines tanto en familia, con animales o en solitario. Tiene sus encantos, como unas vistas preciosas del casco histórico. Además, la convivencia es sencilla. Es como estar en un pueblo dentro de la ciudad.