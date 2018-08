Un láser para las pinturas rupestres

Una empresa especializada cántabra, denominada Gim Geomatics S.L., ha sido la encargada por parte de la Consejería de Cultura de llevar a cabo el contrato de reproducción del arte rupestre esquemático en la provincia de Zamora. Se trata de un contrato menor, de 5.500 euros. "El conocimiento que tenemos actualmente de estas muestras de arte parietal (rupestre o primitivo), tanto en lo que respecta a su representación como en lo que se refiere a su estado de conservación y a las amenazas a su conservación, es bastante desigual", explica la Consejería. Por ello pretende "actualizar la documentación de todos los yacimientos de este tipo conocidos en la provincia de Zamora mediante el empleo de nuevas tecnologías topográficas y fotográficas, que proporcionarán un conjunto de información de gran utilidad para el posterior estudio del conjunto de las representaciones, tanto a nivel iconográfico como de cara al conocimiento de las manifestaciones dentro del espacio en el que se practicaron. Se plantea además el levantamiento fotogramétrico, mediante escaneado láser, de los soportes del arte pictórico. Por otro lado, el encargo servirá como herramienta esencial de cara a su conservación preventiva".

Un trabajo de Francisco Javier Molina Hernández y Patricia de Inés Sutil, resume los yacimientos de pinturas rupestres de Zamora, con dos emplazamientos principales en la Sierra de la Culebra y Sanabria-Carballeda. Así en la Sierra de la Culebra están los yacimientos de El Pedroso, Pedra Beneita y Pedra des Ferraduras, que contienen grabados en granito. El Grupo Linarejos está compuesto por los yacimientos de Canchal de Lelendro y Covacha del Portillón, con pinturas sobre cuarcita amoricana. En el Valle del Esla está en Yacimiento de Abrigo de Castillón y El Portalón, ambos con pintura sobre cuarcita amoricana. Finalmente en Sanabria-La Caraballeda se sitúan las Peñas de la Cerca de grabado sobre granito.

Una buena fuente para adentrarse en las pinturas rupestres de la provincia es la página web de Zamora Protohitórica, que explica cómo "desde que Gomez Moreno realizase la primera referencia a los grabados esquemáticos de El Pedroso en 1927, las investigaciones sobe el arte rupestre esquemático en la provincia de Zamora, se han venido sucediendo con cuenta gotas".

"Es a partir de 1977 con el trabajo de Esparza Arroyo sobre "El Castro zamorano del Pedroso y sus insculturas", cuando comienza a focalizarse un mayor interés sobre este tipo de representaciones esquemáticas, que tendrá su continuidad con el trabajo de Virgilio Sevillano en 1978, "Testimonios arqueológicos de la provincia de Zamora". En la década de los años 80 es cuando comienza a despegar con mayor interés y nuevos descubrimientos el estudio del arte esquemático de Zamora. En 1987 Grande del Brío localiza los Abrigos de El Portillón y El Melendro, en la Sierra de la Culebra, cercanos a la localidad de Linarejos. Ese mismo año Fernández Rivera hace públicas las pinturas esquemáticas de El Castro de El Castillón (Santa Eulalia de Tábara)", relata Zamora Protohistórica.

Desde ese momento se abre un paréntesis hasta el año 2001, con el descubrimiento del Abrigo de El Portalón (La Granja de Moreruela). En el año 2001 se publicara un recopilatorio sobre Patrimonio Arqueológico Monumental del embalse del Esla, donde se vuelven a recoger las pinturas esquemáticas de El Castillón.

En 2005 Richard Bradley y Ramón Fábregas realizaron unas excavaciones arqueológicas y un estudio sobre las insculturas del castro de El Pedroso: "El Pedroso - A prehistoric cave sanctuary in Castille".

El arqueólogo Juan Carlos Sastre se ha dedicado desde 2005 al estudio del arte esquemático en la provincia de Zamora, su estado de conservación y puesta en valor. Y en su trabajo advierte que "El principal problema es el pésimo estado de conservación en que se encuentran todos los yacimientos de la provincia de Zamora, así como el grave peligro que corren todas las estaciones esquemáticas", con riesgo de degradación y deterioro a corto plazo e incluso de desparición a medio y largo plazo.

Y denuncia en "Una aproximación a la puesta en valor del arte esquemático y su paisaje" que "no hemos podido apreciar ningún tipo de actuación con el fin de preservar o poner el valor estas estaciones (...). Queda mucho trabajo aun por hacer para poder preservar estas manifestaciones esquemáticas, pero, también estamos a tiempo de preservar estas muestras artísticas". Lo más urgente, explica, pasa por la señalizaciónde los yacimientos y el cierre de los mismos mediante verjas protectoras. Con esto, ya habremos logrado frenar el deterioro de las manifestaciones esquemáticas. Los costes económicos de toda esta operación serian insignificantes. Pero si esto no se lleva a cabo, ninguna de las medidas que podamos llevar a continuación será satisfactoria para la protección de los yacimientos. Todas estas medidas deconservación y puesta en valor que se plantean serán insuficientes si no se produce la ayuda de instituciones públicas tales como la Junta de Castilla y León" y entidades privadas.