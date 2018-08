"Ver una película buena es un proceso muy similar a la hipnosis"

Desde Callao hasta el castillo de Zamora, el madrileño con ascendencia alemana Pablo Raijenstein clausura esta noche la tercera edición de las Veladas de Enigmas Mentales con su espectáculo de mentalismo en el cine. Un montaje envuelto en un halo de misterio que acumula cinco años en cartel en el Palacio de la Prensa de Madrid y que hoy podrá disfrutar el público zamorano a partir de las 22.30 horas. El coste de las entradas es de cinco euros y se pueden adquirir de forma anticipada en el Café Marlene de la calle Reina (en la Plaza Mayor). En caso de que no se complete el aforo, una hora antes del inicio del espectáculo se habilitará un punto de venta en la entrada del Castillo, donde el coste será de 7 euros.

- ¿Qué se van a encontrar los espectadores de Zamora esta noche?

-El espectáculo va a ser el mentalismo en el cine. Se ha llevado por varias partes de España pero se suele realizar los sábados en el Palacio de la Prensa de Madrid. En este momento es la sexta temporada, es casi el espectáculo de mentalismo con más duración de forma continuada en España. En él hago un repaso precisamente al mentalismo y al cine. La proyección de algunos fragmentos de películas la utilizo como elemento conductor para este montaje en el que se abordan diversas técnicas de comunicación, desde la no verbal hasta los mensajes subliminales y la hipnosis.

- ¿Cómo se utiliza el mentalismo en las películas?

-Ver una película, sobre todo una película buena, es un proceso muy similar a la hipnosis. Consigue sacarnos unas risas, emocionarnos, hacernos llorar? eso es algo que tiene mucho que ver con el proceso hipnótico porque al fin y al cabo lo estamos viviendo autogestionados. La hipnosis quizá va un paso más allá, no es tan visual como en las películas, pero lo vives mentalmente.

- Y en su espectáculo fusiona el cine y la hipnosis.

-Sí, junto la hipnosis con el séptimo arte para que las personas que no deseen participar en estos ejercicios hipnóticos, también estén en este entorno llevados por la imaginación. Mi padre ha sido historiador del arte y siempre he estado muy vinculado a lo artístico, por eso me interesaba esa fusión de arte y técnica. Además, en la hipnosis teatral o de espectáculo se juega más con la estimulación, se fomenta más.

- ¿En qué consiste exactamente la hipnosis?

-Es real, existe. Y precisamente los mentalistas como yo la seguimos utilizando porque en torno a ella sigue habiendo mucho misterio. Es una técnica que está contrastada y que podríamos decir que sirve para introducir mensajes a través de una especie de juego psicológico. Hay que dejar claro que nadie puede ser hipnotizado en contra de su voluntad y una vez que está hipnotizado no hace cosas en contra de su voluntad. De todos modos, yo me adentro en la hipnosis teatral solo en una parte del espectáculo. Y como digo, es totalmente inofensiva y todo el mundo despierta, no hay ningún peligro.

- ¿Qué cualidades tienen que tener los hipnotizados?

-No todas las personas están predestinadas a entrar en un proceso hipnótico. Hay personas más sugestionables que otras y eso se comprueba en un pequeño test que hago al principio del espectáculo.

- ¿Por qué se interesó por esta rama del mentalismo?

-Casi todos los mentalistas suelen venir de la rama del ilusionismo. Yo empecé desde muy pequeño con once años en la escuela de Juan y Ana Tamariz, cuando llegó la adolescencia y la etapa adulta, como el ilusionismo estaba ligada a mi etapa infantil, decidí seguir profundizando en diversas técnicas de comunicación hasta que llegó a mí un libro: la biografía de Erik Jan Hanussen. Vi todo el potencial que había en el arte del misterio enfocado de esta forma. Él fue muy polémico sobre todo en aquella época y se cuestionó si esas técnicas podían ser reales en Berlín o Viena, donde también la hipnosis estaba muy en boga y se usaba tanto a nivel terapéutico como en los espectáculos. Me pareció sumamente interesante y fascinante esa biografía. Pensé que había un camino muy interesante y decidí dedicarme a ello.

- Ese misterio también se suele transmitir desde su propia imagen, seria y con ropa oscura. Sin embargo, el valenciano Javier Botía acaba de ganar las Olimpiadas de Mentalismo disfrazado de torero, reinventando un efecto ya conocido y con mucho humor.

-Sí, hoy en día se puede abordar el mentalismo desde muchas perspectivas y es verdad que personas como yo decidimos en un momento concreto escoger el mentalismo y no otra rama artística porque nos parecía muy interesante potenciar ese elemento de misterio que es vital y que sigue presente por ejemplo en la religión y la ciencia. A mí me parece muy bonito rescatar y retomar esa profesión de la persona que juega con el misterio.

- ¿Qué aplicaciones con fines terapéuticos tiene la hipnosis?

-La hipnosis clínica terapeuta tiene fines vinculados a la salud y a la psicología. Gracias a la hipnosis, la gente puede desde abandonar hábitos insanos como dejar de fumar hasta vencer fobias, incluso hay casos en los que se utiliza la hipnosis para pequeñas operaciones como por ejemplo para el dentista. En vez de que te pinchen la boca con anestesia, con unas inducciones hipnóticas los pacientes pueden soportar el dolor y de este modo realizar las operaciones de manera más distendida.

- O sea que todavía queda mucho por descubrir.

-Totalmente. Llamémoslo hipnosis o psicología, al final se trata del potencial de la mente humana. Hoy en día y cada vez más, nos vamos dando cuenta del potencial que tenemos en la mente. El hipnotista al final solo ejerce de maestro de ceremonias, es la persona quien decide autohipnotizarse y entrar en ese proceso de sugestión.

- ¿Usted se ha autohipnotizado alguna vez?

-Sí, de hecho cada vez que quiero dejar de fumar lo hago. Es cuestión de buscar una motivación y gracias a la hipnosis se convierte en un proceso más rápido. A través de unas pautas, tu mente regula una serie de cosas en los momentos en los que tu cuerpo te pide nicotina.

- ¿Las personas hipnotizadas recuerdan lo que ha pasado durante el trance?

-Hay de todo, depende de la mente de cada persona. En general, pueden sufrir pequeñas lagunas o amnesias momentáneas, pero después se acuerdan de todo. No hacen nada que vaya en contra de lo que ellos harían estando sin hipnosis. De forma lúdica, es placentero y no hay peligro.

- ¿Recuerdas alguna experiencia en concreto con los espectadores?

-Hay muchas experiencias muy bonitas y emocionantes que recuerdas sobre todo porque les haces ver de lo que es capaz su propia mente.