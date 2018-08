"La mejor sensación de un pintor surge cuando a la gente le gusta"

Azahara Ramos

Con más de una treintena de años de experiencia, el pintor zamorano Bernardo Pérez Refoyo vuelve a su provincia natal para exponer sus obras por segunda vez. En esta ocasión, lo hace junto al escultor Julián Rodríguez en la sala de la Encarnación de la Diputación de la capital, con unas obras cargadas de color y movimiento, pero sin dejar de lado el sentimiento que son capaces de transmitir y que aflora del interior del propio autor.

-La exposición "Dos autores y un lugar" destaca por la compenetración entre pintura y escultura, ¿qué transmite dicha concordancia?

-Sobre todo armonía entre las dos, porque todas las obras están hechas con metales, y utilizando técnicas muy similares. Es sensacional la consonancia entre las curvas de la escultura con la pintura.

-¿Qué tipo de reacciones despierta en los visitantes?

-Me sorprendo continuamente. Han venido más de mil personas y, además, me está impactando mucho. La pintura y la escultura se adaptan muy bien a la sala de la Encarnación. Ya expuse en 2003 y la gente que viene tiene muchas inquietudes, sobre todo en cuanto a la pintura y en cómo se hace.

-¿Qué siente al exponer en Zamora?

-Estoy muy agradecido porque está funcionando muy bien. En un momento se acercó una señora y me dijo: "Cómo me gusta lo bueno". Esa es la mejor sensación de un pintor, cuando a la gente le gusta. Es lo que más me satisface.

-Utiliza metales para crear sus obras, ¿cómo es trabajar con ellos?

-En la obra "Bailarina", como ejemplo, he dedicado unas 1500 horas repartidas en distintos días. Con una base de chapa de metal muy fina, se trabaja soldando y luego se fusiona con todo lo demás para hacer un compuesto. Es muy complicado plasmar el boceto porque hay que fabricar todo el fondo a base de lima sin impurezas porque si no, no se funde bien.

-¿Ello conlleva que otra gran complacencia sea el trabajo terminado?

-Sí, pero muchas veces el artista no consigue plasmar lo que quería porque la técnica no se lo ha permitido. En mi caso, ahora casi la domino y puedo sacarle el provecho que quiera.

-¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la pintura?

-Entre 35 y 40 años. Empecé alrededor de 1975 trabajando el óleo, pero notaba que me faltaba algo, no era suficiente porque quería hacer algo impactante. Soy el promotor de esta técnica en España y cada una de mis obras es única e irrepetible, incluso para mí. Es una satisfacción muy grande cuando me compran una obra y sé que no se va a repetir.

-Ya expuso en Zamora anteriormente, ¿qué ha cambiado desde entonces?

-En 2003, aunque soy zamorano, desconocía el ámbito cultural de la ciudad y entonces me despertó mucha atención. Estoy muy contento porque he ido mejorando y pueden observarse las diferencias de cada etapa. Además, el entorno de la exposición actual es maravilloso, así como en Ávila hace unos quince días, aunque acudió menos gente porque hay menos población. Aun así, también fueron muchas personas de Madrid, por la cercanía, y les maravilló. Esta, al igual que aquella, está siendo una experiencia fabulosa.