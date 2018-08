El "sí", el "no" y la indiferencia

El PSOE previsiblemente aprobará hoy un Decreto Ley para exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos tras varias vicisitudes con la familia del dictador. Ayer mismo, el PP anunció que recurriría el decreto de Sánchez para lanzar tal medida, mientras Ciudadanos dio a entender su abstención.

Desde que se puso encima de la mesa este tema tan controvertido, la sociedad ha mostrado todo tipo de reacciones. Los que están a favor de sacar a Franco del Valle abogan por que "en un país democrático no es lógico que un dictador tenga un complejo monumental". Un rápido termómetro sobre la cuestión en las calles de Zamora muestra la opinión de quienes apuntan que "hay temas más urgentes, el dinero destinado a esto se podría utilizar para otras cosas. Solo van a sacar a Franco y se debería desenterrar a todos, incluidos los que están en las cunetas; si se ponen a hacerlo, que lo hagan bien".

Otras personas consultadas ven con buenos ojos los rumores de convertir el monumento en un espacio parecido a Auschwitz, "para el recuerdo del pasado y las víctimas". Algo que consideran como "solución global para cerrar las heridas de una vez por todas".

En un tema que puede parecer tan tenso para la sociedad española se encuentran los zamoranos neutrales, que defienden que no les afecta y afirman "indiferencia total" porque se traslade al caudillo o no. La mayoría son jóvenes que consideran el tema como "algo que afecta e interesa a la gente mayor, que vivió durante la etapa de Franco y son los más sensibles con esto". Algo que se puede considerar alejado de la realidad, ya que no sólo la gente mayor esta a favor o en contra. Sobre todo recordando las últimas reacciones en el Valle de los Caídos de los ciudadanos que no aprueban la exhumación. Muchos argumentan que "no es adecuado sacar a Franco del mausoleo porque ya no es momento de hacerlo, pertenece al pasado. El Gobierno crea una cortina de humo para que no se hable de otras cosas". También hay quienes defienden que "abrir viejas heridas solo sirve para crear confrontación social".

Que la exhumación del dictador del Valle es un hecho controvertido es innegable incluso por la repercusión que puede tener en la sociedad. Hay quienes defienden que "no habrá consecuencias sociales porque a la gente que le importa ya ha protestado".

Sin embargo, hay quienes piensan que "sí las va a tener, sobre todo va a confrontar a los ciudadanos que defienden las posturas enfrentadas creando malestar social". También defienden que "la inmensa mayoría del pueblo no está de acuerdo y reaccionará al decreto, porque no es el momento oportuno". Los más jóvenes hablan de la repercusión positiva que tendrá en la gente que apoya la medida : "Los que están a favor seguro que reaccionan con alegría si finalmente se desentierra al dictador".

Por su parte, la portavoz de los socialistas en el congreso de los diputados ha asegurado que "el Gobierno sacará los restos de Franco con mucha prudencia, sin alharacas, sin informar del día concreto". Por lo que la exhumación podría llevarse a cabo en secreto para evitar las protestas.