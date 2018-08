"El barrio de Alviar está muy dejado, creo que el Ayuntamiento pasa de nosotros"

Gracia Cordero Bernardo lleva tres años en la presidencia de la Asociación de Vecinos de Alviar, que integra a los barrios de La Alberca, La Villarina, Arenales y Las Llamas y que estos días celebra sus fiestas, aunque es precisamente hoy cuando la fecha del acto formal de inauguración. Gracia Cordero se queja de la poca atención municipal a un barrio que sigue considerándose la periferia de Zamora.

-¿Cuáles son los principales problemas o necesidades del barrio?

-El barrio tengo que contar que está muy dejado, porque por aquí no vienen los del Ayuntamiento a nada, no se preocupan. Por más escritos que hagas, por más registros que pongas creo que pasan hasta de nosotros.

-¿Que deficiencias concretas tienen?

-Somos un barrio con una maleza que no han venido a desbrozar, como se les ha pedido. Y tenemos unas calles todas abiertas y no es la primera persona que se cae por el mal estado de las vías. Incluida yo que me he caído en una ocasión y me partí la boca, la avería mía fue gorda. Ahora mismo tenemos el pavimento de la calle El Sauce que se está hundiendo, tiene unas grietas enormes y hay niños pequeños allí. No les dejan salir porque les da miedo que lo mismo eso ceda y a los críos les pase alguna cosa.

-¿Y se lo han dicho al Ayuntamiento?

-Ya lo saben en el Ayuntamiento, lo hemos registrado, pero parece que pasan de Alviar. Estoy bastante enfadada con los del Ayuntamiento, pero bueno, no puedo ponerles una pistola en el pecho para que vengan a arreglar esto. Mando escritos y eso es todo. Hay malas condiciones, no vienen siquiera a limpiar las cloacas, que huelen fatal.

-¿Son el extrarradio?

- Si, pero pagamos impuestos como los demás, como le digo muchas veces al señor alcalde por las redes sociales. ¿Qué le parece si dejamos de pagar un día los impuestos?. Pues que irían al embargo enseguida.

- ¿Es un barrio en auge o en decadencia?

-Es una pena no venga más gente a vivir, porque realmente Alviar es un balcón a Zamora. No es que la gente se esté marchando de aquí, yo creo que incluso se han hecho casas nuevas y la gente está viviendo. Pero bueno, hay otras casas que están como quien dice en solar y hace muy feo, pero bueno, ahí no podemos hacer nada.

-¿Hay muchas necesidades sociales en Alviar?

-Muchísimas, porque es un barrio de trabajadores y estamos en el paro, como quien dice, casi todo el mundo. Efectivamente, es así.

- ¿Se nota la recuperación económica?

-Aquí no se nota nada, vivimos los cuatro pensionistas como yo y poco más. La juventud es la que tiene que trabajar y hay muchísima en el paro.

-¿Es un barrio tranquilo o problemático?

-Soy de fuera, pero llevo muchos años en el barrio y yo me llevo bien con todos, si no te metes con ellos no se meten contigo. Y si tengo que llamarles la atención lo hago y la verdad es que nunca me han faltado al respeto.

-¿Es fácil implicarse en el trabajo vecinal?

-No es fácil porque hay que torear con mucha gente, pero hay que seguir. Si poco se hace estando la asociación de vecinos, menos se va a hacer si no está.