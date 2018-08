"Sinceramente, los barrios estamos dejados de la mano de Dios"

Tras la puesta de banderines del pasado viernes, la asociación de vecinos de San Frontis inaugura hoy (a las 20.30 horas) su Semana Cultural y Festiva que se desarrollará hasta el próximo domingo 26 de agosto.

- ¿Qué suponen las fiestas para el barrio?

-Baja mucha gente a tomar una cerveza, a las discomóviles, a la parrillada del domingo, etcétera. Es un momento de unión de los vecinos.

- ¿Cuáles son las principales novedades del programa?

-Este año tenemos muchas cosas para niños, sobre todo el sábado. Ese día tenemos juegos infantiles de agua y un chiquiencierro en el que se repartirán periódicos y pañuelos como en los Sanfermines.

- ¿Por qué se ha apostado por los niños?

-Es por quien merece apostar hoy en día. Los adultos vamos cada uno a nuestra bola y las fiestas tienen que ser principalmente para los niños, que son quienes dan colorido.

- ¿La celebración de las fiestas se debe a la colaboración vecinal?

-Los barrios tienen cosas muy buenas y otras que tienen que mejorar bastante. Colaboración en sí hay una poca, cualquier vecino está dispuesto a echar una mano y se ofrecen voluntariamente, pero no es lo que buscamos. Buscamos una implicación mayor y de forma previa para la elaboración del programa.

- ¿Cómo está el barrio?

-Ahora han estado arreglando las aceras de la plaza de Bermillo de Sayago y a una vecina le han puesto el nivel del bordillo a ras de la puerta de su casa y la caída del agua hacia su puerta. ¿Qué pasa? Que en cuanto llueve se le mete todo el agua dentro. Y a otra señora que vive enfrente le han hecho una arqueta nueva. Resulta que hacen uso del baño y luego tienen que levantar la arqueta y tirar un cubo de agua porque se queda todo ahí. Es muy lamentable ver a la señora discutiendo con los albañiles y estos mandándola a paseo por una cosa que han hecho nueva, pero al final la señora tiene razón. Llamé al concejal de Obras Romualdo Fernández el jueves de la semana pasada y me dijo que iba a pasar el ingeniero. Se lo he vuelto a repetir el lunes. Y a día de hoy no ha pasado nadie.

- El pasado mes de julio Faveza se rebelaba contra el Ayuntamiento aduciendo falta de comunicación. Usted también preside la Asamblea Vecinal de Zamora. ¿Comparte su queja?

-Llevamos con este equipo de Gobierno casi cuatro años y sinceramente, Artemio -presidente de Faveza- lleva parte de razón. El alcalde estará muy ocupado y yo no pido que nos reciba cada media hora, pero cuando vas a pedir algo, en este Ayuntamiento todo se basa en que se lo des por escrito.

- ¿Y qué piden los vecinos?

-Al final siempre se pide lo mismo para un barrio: un bache aquí, una acera allá. El otro día estuvimos haciendo un recorrido con la concejala de Barrios Laura Rivera y ella ha visto cómo está el barrio. Hay zonas que están muy, muy, mal. Han limpiado un solar pero, sinceramente, los barrios están muy dejados de la mano de Dios.

- ¿Por qué?

-Es cierto que San Frontis a nivel de limpieza está bien, creo que vienen dos días a la semana. En el tema de parques y jardines hay otro hombre que lo llamas para cualquier cosa y también bien. A nivel de trabajadores, funciona bien. Lo que no funciona bien es a nivel administrativo. Aguantas más pidiéndole un favor directamente a un trabajador, que viene y te arregla el problema, que en preparar al escrito al Ayuntamiento porque no vienen en todo el mes.

- En materia de seguridad vial, se han instalado nuevos pasos de peatones elevados por Los Pelambres.

-Sí, era una demanda de la asociación desde el anterior equipo de Gobierno y las cosas cuando se hacen bien, hay que reconocerlas, tampoco hay que darle palos. Han tardado, pero lo han hecho.

- ¿Se ha notado cierto impacto por la puesta en marcha de la barcaza del Duero? Ya se han subido más de 1.500 personas en los primeros quince días.

-Vemos un poquito más de ambiente. Todas las ideas que den vida al río son buenas. Tiene muchos recursos y hay que sacarle más partido. Pero por lo menos podían haber tenido la cortesía de llamar a la asociación cuando inauguraron la barca.

- San Frontis también está en un terreno inundable como Gaza, según la Confederación Hidrográfica del Duero.

-Medio San Frontis es inundable. Lo que es una vergüenza, y ahí le doy la razón al señor Guarido, es que no es de recibo que te vengan ahora diciendo que esta zona es inundable cada 500 años. ¿Bien, entonces por qué han permitido construir todos los chalés de la parte de San Frontis? Eso todo también es zona inundable. En los años cincuenta llegó el agua más de un metro por encima de la iglesia y hay una placa que lo recuerda. La central lechera está más alta que San Frontis y no hace mucho han dragado el río, o sea, va con más profundidad. Lo que tiene que hacer la Confederación es obligar a la concesionaria que hizo el puente de los Poetas a limpiar todo lo que hay debajo porque está lleno de bloques de hormigón y eso sí que puede perjudicar al río, pero ampliar una fábrica no.