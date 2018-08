Cruce de acusaciones entre Diputación e IU por la exclusión de 10 pueblos del plan de obras

El equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora culpa al grupo de Izquierda Unida de la institución de la exclusión definitiva de los Planes Municipales de una decena de pueblos que presentaron la documentación fuera de plazo.

Tras la Junta de Gobierno celebrada ayer, el vicepresidente primero de la institución, Juan Dúo, mostraba su pasmo ante la petición de flexibilidad por parte de Izquierda Unida para los Ayuntamientos que el pasado mes de julio se quedaron fuera de esta convocatoria bianual ante la falta de secretario, según alegaron pueblos como Cotanes del Monte, Quintanilla del Monte, San Martín de Valderaduey, Tapioles, Villárdiga o Villanueva de las Peras. "Me ha llamado poderosamente la atención las declaraciones de Izquierda Unida hablando de flexibilidad -expresaba Juan Dúo-, cuando se le ofreció a todos los grupos políticos poder levantar el reparo en un Pleno y todos mostraron una disposición favorable a excepción de Izquierda Unida, por eso me ha llamado la atención", reiteraba. Una acusación que desde IU niegan: "Se nos ofreció respecto a obras de Planes Provinciales anteriores que no habían sido ejecutadas, ahora no se nos ha ofrecido nada", aseguran.

Al margen de este cruce de versiones, Juan Dúo dio cuenta del reparto de ayudas concedidas a distintas entidades y asociaciones para la realización de actividades en la provincia por valor total de 378.000 euros.

En el terreno deportivo, se asignaron 65.000 euros de la siguiente manera: 2.000 euros para la delegación local de la Federación de Natación de Castilla y León y en concreto para la realización de la prueba Travesía a Nado del Lago de Sanabria que será presentada hoy, 10.000 euros para el Amigos del Duero, 16.000 euros para el Virgen de la Concha, 7.500 euros para la delegación zamorana de la Federación de Piragüismo de Castilla y León y 30.000 euros para el CD Villaralbo.

En el apartado cultural, se destinaron 130.000 euros para el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y dentro del área de Política Social se aprobaron 12.000 euros para la asociación Contamos Contigo y 162.000 euros a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer.

En relación al área de Agricultura y Ganadería, se dedicaron 11.000 euros a la Lonja Agropecuaria de Zamora, 5.000 euros al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Garbanzo de Fuentesaúco, 2.500 euros al Consejo Regulador de la IGP Lenteja Tierra de Campos y 2.000 euros para la Asociación Regional de Criadores de Galgo Español para el registro y libro genealógico de la raza. Además, se inyectaron 215.000 euros para las marcas de calidad incluidas en la denominación "Alimentos de Zamora".