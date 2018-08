El sindicato médico CESM dice que la huelga de doctores ha sido "inútil"

El sindicato médico mayoritario en la región, CESM, ha calificado la huelga mantenida por el colectivo de facultativos funcionarios interinos de "innecesaria, inútil y gratuita", además de tensionar "de manera frívola la precaria situación de la Atención Primaria de nuestra comunidad".

A juicio de este sindicato, que no apoyó los paros (estaban respaldados por otro Sindicato Médico, Simecal), el acuerdo alcanzado entre los convocantes y la Consejería "es un brindis al sol, puro humo, que solo ha servido para desconvocar una huelga carente de sentido que no se ha sabido gestionar adecuadamente, ni por los convocantes, ni por la Consejería, y que no aporta ninguna solución a los graves problemas que tiene la Atención Primaria de nuestra comunidad".

En un comunicado hecho público, CESM asegura que el acuerdo no aporta "ninguna novedad" respecto a lo que estaba previsto, por ejemplo en el sistema de acceso, por concurso oposición, a plazas de Sacyl, ya en vigor en la actual convocatoria de 2018 por la que se convocan un total de 302 plazas de médicos de familia para Castilla y León. Para las convocatorias de años sucesivos ya estaba también pactado utilizar el 100% de la tasa de reposición, previo concurso de traslados de todas las plazas disponibles para ello según marca la normativa en vigor. También estaba contemplada la conservación de los puestos de trabajo.