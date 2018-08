El abrazo de un niño

La zamorana Sandra Alonso, con tan sólo 25 años, va a publicar su primera obra "Abrazos de Chocolate" junto a la editorial navarra Jalabali, un sello de libros infantiles nuevo. Será, de hecho, el segundo texto que publique la firma.

La autora, que vive en Zamora y oposita a profesora de Educación Infantil, narra en este libro tan especial una historia muy personal basada en hechos reales, concretamente de su propia familia. Los protagonistas son su primo y su abuelo. Este falleció hace dos años y medio y tenía un vínculo muy fuerte con el pequeño. El libro se centra en la idea de emociones y sentimientos entre un nieto y su abuelo. Aunque no era la idea que Sandra tenía en mente cuando comenzó con su creación, poco a poco, ellos fueron acaparando el protagonismo hasta convertirse en los personajes centrales. "Según iba escribiendo, me venían las palabras hasta que la historia fue suya, como algo mágico", apunta la joven.

La idea principal de "Abrazos de chocolate" versa sobre los sentimientos de los más pequeños y el respeto a ellos sobre el acto de abrazar: si el niño quiere hacerlo o no. A través de distintos tipos de abrazos -de pena, amor, alegría, miedo, tristeza...- el libro muestra la relación entre los más pequeños de la casa y los más veteranos. Sandra también ha querido enfocar la obra en las cosas que se comparten dentro de una relación tan especial por las dos partes. "Mi primo y mi abuelo compartían chocolate", dice, algo que la autora refleja en el libro desde el principio en el título.

Las ilustraciones corren a cargo de Verónica Vázquez, más conocida como Nina Gayina, que ha sabido captar perfectamente la esencia del cuento. "Ni siquiera nos hemos visto, pero ha conseguido plasmar lo que yo tenía en mi mente a través de sus dibujos, me ha dado mucha seguridad", reconoce la escritora. La historia es una producción muy especial para Sandra, no solo por la carga emocional, sino por la oportunidad: "Estoy muy contenta y emocionada porque esto no pasa todos los días". La fecha de lanzamiento estaba prevista para diciembre, pero Jalabali la ha adelantado a principios de octubre. No se conocen todavía datos concretos, pero lo que sí ha asegurado la autora es que la presentación de "Abrazos de Chocolate" será en Zamora sobre el puente del Pilar.