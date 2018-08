Zamora "sale al fresco"

Disfrutar con música en directo, sonreír gracias a un monólogo o sorprenderse de la mano de un espectáculo de magia. Este verano, los zamoranos cuentan con la posibilidad de ver en primera persona a los artistas locales que tocan en diferentes establecimientos de la capital, dentro del III Festival "Vete al Fresco". La variedad de disciplinas que aquí se dan cita son para todos los gustos, de forma que la población puede acudir a aquello que prefiera, sin dejar de tener la opción de descubrir otros ámbitos artísticos igual de interesantes. Un año más, el certamen inunda los espacios de emociones en unos espectadores para los que ya se ha convertido en una cita anual, aunque desde la organización esperan "que lo siga siendo en años sucesivos", como señala la promotora del evento, Jéssica Baz.

Si el pasado año la celebración cosechó un notable éxito con respecto a la primera edición, este verano las expectativas están siendo más que superadas, ya que cada vez se suman más locales que se animan a formar parte del proyecto, así como artistas que pretenden darse a conocer entre sus conciudadanos. Pese a ello, el festival, que combina el ambiente de las calles zamoranas con sus negocios y su arte, significa una gran opción para que los visitantes de la ciudad descubran el talento que forma parte de la misma.

El certamen comenzó el pasado mes de julio, pero estará presente durante todas las semanas de agosto y, como novedad con respecto a otras ediciones, pretende alargarse hasta octubre. De esta manera, "Vete al Fresco" aprovechará al máximo la etapa de mayor afluencia de público para dar a conocer el talento zamorano, pero también para potenciar los negocios de la capital. Pese a que la principal novedad de este año es el alargamiento de las actividades, la organización no deja de destacar el hecho de que "no deja de haber propuestas de bares, restaurantes y artistas para formar parte del proyecto y que no han estado otras veces, de forma que se añaden nuevos bolos de una semana para otra, e incluso muchos espacios quieren contar con participantes que han visto en otros lugares", apunta Baz. El incremento en el interés de intervenir en el proyecto conlleva que su cartel nunca sea definitivo, por ello la organización ha de programarlo cada semana, "de lunes a domingo puede haber actuaciones en cualquier momento, por la mañana en formato vermut o por la tarde en acústico", comenta.

Musicalmente, la variedad de estilos con los que cuenta el festival es tan amplia como la cantidad de intérpretes que participan. Así, el certamen cuenta con propuestas de rock, folk, canción de autor o instrumentistas. Precisamente, entre los últimos fichajes del evento se encuentran Diego Rubio y Luis Antonio Pedraza, que forman una interesante fusión que deleitará a los zamoranos durante dos días en el Hotel NH Palacio del Duero; o el Trío Balanço, que toca música brasileña y que estará presente el viernes en la Taberna Urbana Alsiguiente. A ellos se suman el grupo Contiento, el mago Julito Rapado, el cantautor Fernando Maes, el grupo Salameno o Cheroli Pianoman, al piano. Las reacciones de los artistas son tan positivas que son muchos los que buscan repetir la experiencia o incorporarse en cada edición. No es para menos, "es una herramienta muy válida y necesaria para poner en contacto a la gente que empieza, como es el claro ejemplo de Lucía Gonzalo, que no había hecho nada fuera de su instituto y comenzó en este festival", declara Jéssica Baz. Además, la comunicación entre intérpretes y establecimientos es muy directa, en una actividad que "no suele realizarse habitualmente en los negocios", añade.