Implantación de tardes en el centro y continuidad de la línea doble

El colegio público Arias Gonzalo seguirá ofertando dos aulas para cada uno de los niveles, aunque su puesta en marcha dependerá de la matrícula existente. De momento para el próximo curso desaparece un aula de infantil (tres años) pero se mantienen las dos para alumnos de cuatro años. En estos momentos hay 339 alumnos matriculados en el conocido popularmente como "Los Bolos", que añadirán al programa de madrugadores, que hasta ahora utilizan unos 25 escolares el de tardes en el cole, lo que amplía el horario para la conciliación familiar de 14.00 a 15.15 horas. Habrá también un profesor de servicios a la comunidad a tiempo completo de cara al próximo curso.

La rebaja, de cuatro a tres, del número mínimo de alumnos para mantener una escuela abierta beneficiará el próximo curso a dos localidades de Zamora, Nuez y Villalba de la Lampreana, que podrán mantener el centro educativo, además de otra quincena larga de municipios de Castilla y León. El consejero dijo, refiriéndose a la previsión de cierre de aulas como la que se cernió sobre el colegio Arias Gonzalo, que "nosotros no estamos por ahorrar. Claro que hay que objetivar y racionalizar los recursos, pero estas medidas no se toman por ahorro. De hecho las claves del éxito educativo pasan por proporcionar los recursos suficientes". El mantenimiento de aulas con tres alumnos permite mantener las escuelas de los pueblos a la espera de tiempos mejores. Con respecto a la pérdida de alumnado que se prevé, anunció que no será una cifra espectacular, sino la continuidad del goteo de pérdida de niños que se va observando en los últimos años en educación infantil. "Nos da alegría cuando crece el alumnado de una escuela o instituto en el medio rural, pero lo normal es que ocurra lo contrario", apuntó Fernando Rey durante su visita a Zamora. El director general de Formación Profesional visitará la próxima semana la provincia de Zamora con el fin de coordinar junto con los responsables de la Dirección Provincial el nuevo curso escolar, cuyas novedades se presentarán el 5 de septiembre.