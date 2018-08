"Hay muchos festivales impersonales, a nosotros nos gusta tener a la gente cerca"

Es ingeniero químico, hostelero y responsable de comunicación del Z! Live. Andrés Cid habla de la continuidad del festival que volverá a acercar el heavy metal a Zamora durante los días 14 y 15 de junio del 2019.

- Es agosto y ya estamos hablando de la próxima edición en junio.

-Sí, empezamos a trabajar desde el día siguiente de acabar. Y el principal trabajo de estos meses a ha sido convencer a las empresas para que crean en el proyecto.

- Y ahora van a implicarse aun más al abrirles las puertas del accionariado, ¿no?

-Las empresas van a aportar su trabajo y a partir de ahora también su dinero. Luego se repartirán los beneficios. Uno de los aspectos que nos lastraba un poco eran los créditos bancarios. Había que adelantar mucho dinero para pagar a las bandas y a la producción. De esta forma, el crédito será mucho más pequeño o ninguno. Además, al estar todos implicados, es más fácil que te apoyen. Si tú contratas a alguien, hace su trabajo. Si tú le dices a alguien que esta empresa también es suya, lo hace de otra manera. El nivel de esfuerzo es distinto.

- Y de resultados también.

-Una de las necesidades desde el principio era no hacerlo solos. Pero empezamos solos. Le decíamos a la gente que queríamos a hacer esto y nos miraban como diciendo "¡Tú estás loco!". Por eso este proyecto a tres años era para convencer, hemos llegado hasta aquí y se puede hacer. Si lo hacemos entre todos va a ser mucho mejor y mucho más fácil. Queremos que entren dentro del festival. No queremos eso de te contrato, vienes, lo montas y te piras, sino que sea tuyo para que lo hagas lo mejor posible todavía. La gente cuando venga al festival de Zamora se va a encontrar con que todos los agentes implicados en el festival están queriendo que salga bien trabajando para hacerlo cada vez mejor.

- La organización de algunos macrofestivales ha sido puesta en entredicho en las últimas semanas.

-Una ventaja que tenemos con otros festivales por haber empezado desde cero es que crecer poco a poco al principio sirve para aprender qué cosas pueden fallar y solucionar enseguida. Ahora hay muchos festivales grandísimos e impersonales, es gente que tiene grandes empresas detrás con mucho dinero y traen grupazos, pero realmente no parece que les importe mucho cómo está el público. En el Resurrection Fest sí se preocupan y es gente que empezó como nosotros, un grupo de chavales de la zona que empezaron con el apoyo del Ayuntamiento de Viveiro y este año han llegado a meter hasta 85.000 personas. Eso te da mucha esperanza y es a lo que aspiramos.

- Y para crecer...

-Para crecer hay que invertir más, cada uno tenemos nuestras empresitas, pero no podemos tirar del carro solo cuatro empresas zamoranas.

- Los voluntarios también arriman el hombro.

-Son quienes nos han sacado las castañas del fuego todos los años. Amigos, compañeros, conocidos que se están pasando allí dos días sin parar de trabajar por la cara, gratis, solo porque creen que esto funciona y que esto es bueno para Zamora. Creo que son los más importantes del festival y poco a poco les iremos dando más empaque .

- ¿Qué balance hace de la decisiva y última edición?

-Ha sido muy positivo, la gente ha quedado contentísima. En general, todo ha ido perfecto este año, hemos mejorado cositas que teníamos en el tintero.

- ¿Cómo ha sido el paso de uno a dos días de festival?

-Desde el punto de vista organizativo ha sido más cómodo. El año pasado hubo que montar dos escenarios en sitios distintos, en la Catedral y en el Auditorio, hubo que mover todo y fue un jaleo. Supongo que los festivales grandes tienen a gente contratada para hacer lo que nosotros hacemos. Pero a mí me gusta, ¿eh?

- ¿Por?

-Me gusta el contacto con el público sea tan directo. Vengo de la hostelería y estoy ahí porque me gusta mucho, me gusta tener a la gente cerca, que pueda hablar conmigo y pueda decirme lo que le ha gustado y lo que no. Eso, si estás en un despacho, es más complicado de ver y desde cerca, aparte de que es mucho más fácil, yo lo disfruto más.

- En qué se beneficia Zamora de acoger el Z! Live?

-Llenas Zamora de gente. Se nota. Llega el día del festival y tú no ves más que chicos vestidos de negro con los pelos rojos durante esos días (risas). Creo que vamos en el camino correcto para seguir creciendo. En Viveiro hay negocios que viven de los tres días del festival. Además, es una franja de población que por los canales habituales de "Vente a ver iglesias" es más complicado llegar. Nosotros le estamos diciendo: "Vente a pasártelo bien". Aunque también hay iglesias, están muy bien y además a los heavies les gusta mucho el tema de las piedras.

- ¿En serio?

-Sí, cuando el año pasado hicimos el concierto en la Catedral la peña flipó, era un concierto de heavy metal en un sitio medieval.