La delegada del Gobierno promete avances en la autovía de la frontera hasta Portugal

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, resaltó ayer que la ejecución de la autovía del Duero es una prioridad para el Gobierno de España, aunque en esta infraestructura "no es cuestión de prometer sino de hacer" y anunció avances tanto en el tramo este, de Valladolid a Soria como en el oeste, entre Zamora y la frontera lusa.

Barcones, que informó a la Plataforma Soria Ya del estado de tramitación de los diferentes tramos de la autovía del Duero y la línea que tendrá el Gobierno con la provincia más despoblada de España, ha señalado en rueda de prensa que son muchas las infraestructuras y los proyectos que no se han acabado de desarrollar en la provincia.

Barcones ha subrayado que el nuevo Gobierno de España no ha paralizado ningún tramo de la autovía del Duero, como se publicó hace un mes en una critica realizada por el PP, sino que las ha acelerado.

Además ha asegurado que era "importante" que hubiera obra en un tramo de la autovía del Duero en Valladolid, para lo que el Gobierno se ha comprometido a licitar en el primer trimestre de 2019 un total de 35 kilómetros nuevos de autovía, por 234 millones de euros, entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero.

"Seguiremos avanzando también en las distintas fases de la parte de Zamora", señaló la representante del Gobierno en Castilla y León, en relación al tramo entre la capital y la frontera portuguesa por Alcañices. Barcones, que destacó el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Soria, declaró que la autovía del Duero no es cuestión de prometer sino de hacer. "De mi no vayan a esperar grandes titulares o promesas. Soy gestora y servidora pública y me quiero dedicar a que los proyectos vean la luz y estén hechos. No voy a asumir ningún compromiso en este momento de decir que se va a hacer en una fecha, lo que hay que hacer es que las obras continúen y no paren y que se vayan solventando los problemas que van saliendo en la ejecución de la obra", manifestó.

La delegada del Gobierno en Castilla y León comprometió su esfuerzo para que las obras lleven su ritmo y se impulsen "con el objetivo de que estén realizadas a la mayor brevedad posible".

Además aseguró que donde no hay declaración de impacto ambiental, no hay proyecto, y donde no hay proyecto, no hay obras.

"Vamos a agilizar todo lo que podamos, cada uno de los trámites que conlleva la ejecución de la autovía. En alguno de los tramos, todavía hay que hacer expropiaciones, proyectos y ejecutarlos. Llevamos 60 días y desgraciadamente demasiado tiempo hablando de la autovía del Duero", apuntó.

Barcones quiso dejar claro el compromiso del Gobierno con la autovía del Duero, una infraestructura que ha calificado de vital para el desarrollo de Castilla y León y de España.