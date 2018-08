Los "deberes" de la Memoria Histórica

Suspenso general. El Foro por la Memoria de Zamora "catea" a las distintas instituciones como Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León en el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Como ese mal estudiante que deja todo para última hora y acaba entregando la tarea a medias, el colectivo local reconoce que aún quedan "muchos deberes" por hacer en relación a una Ley que tildan de "insuficiente" pero que lleva once años en vigor y sobre la que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez planea una ambiciosa reforma. Siguiendo los objetivos de "verdad, justicia y reparación" recogidos en el ideario del Foro, nacido en 2012, Eduardo Martín y Charo Fernández, dos de sus integrantes, repasan algunas de las cuestiones de una "asignatura pendiente" en Zamora.

Las casas de protección oficial construidas por el extinto Ministerio de la Vivienda en barrios como Los Bloques continúan exhibiendo en sus fachadas el rótulo distintivo del yugo y las flechas, símbolos de la iconografía franquista que también aparecen en algunas de sus calles. La placa inaugural de la Universidad Laboral sostiene que la sangre fue "el precio de la justicia". Para el Foro, resulta "avergonzante" que se justifique así el golpe de Estado y la posterior represión. Exigen, por Ley, su retirada.

La nomenclatura de las avenidas dedicadas a Carlos Pinilla y a Alfonso Peña ya ha sido eliminada, no sin debate, del callejero de la capital. Susceptibles de cambio son otras vías cuyo nombre es de origen dudoso, pero caso distinto es el de la denominación explícita de las calles de casi medio centenar de municipios de la provincia dedicados a personalidades como el general Mola, Sanjurjo o José Antonio Primo de Rivera.

Reciben consultas prácticamente a diario que implican un "esfuerzo agotador" para sus miembros y que además no están obligados a asumir. Echan de menos la toma de iniciativa por parte de las instituciones, a quienes acusan de obedecer la justicia "a regañadientes". Por ello, denuncian la impunidad de una Ley que no impone sanciones a quienes la incumplen y piden más "voluntad política".

A fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos, solicitan una mayor convergencia y accesibilidad a las fuentes documentales. "Los consejos de guerra de Zamora se encuentran en un Archivo Militar en Galicia. Los expedientes carcelarios están en Madrid, donde también se guardan los expedientes de depuración del magisterio. Muchas veces es un trabajo laberíntico", reconocen.

Pese al cambio de Ejecutivo, la aceptación de Pedro Sánchez de gobernar con los Presupuestos de Rajoy implica el olvido de una partida económica para la Ley de memoria histórica. "Él ha heredado los Presupuestos del PP que no dedicaban ni un euro a esta cuestión, de hecho hacían gala de descapitalizar la Ley, pero es como estar aceptando pulpo como animal de compañía", ejemplifican. La nula financiación por parte del Estado se suma a la "exigua" subvención de la Junta de Castilla y León dedicada a exhumaciones. "Este decreto es un parche que, además de dar limosnas, no va al fondo de la cuestión", recriminan.

Siguiendo con la "falta de voluntad política" ya citada, desde el Foro lamentan que el Ministerio de Justicia vaya "a la zaga del movimiento memorialista" incluyendo en su censo aquellos lugares de enterramiento tras la notificación de particulares y asociaciones. "No se adelantan a los acontecimientos, no se basan en la documentación que pueda existir, solo incluyen estas fosas antes de que se exhumen". De hecho, se cree que existan fosas como Cobreros, Corrales, Losacio de Alba y Pozoantiguo, entre otros municipios. Además, según apostillan desde el colectivo, la cinco víctimas halladas en las "fosas" oficialmente reconocidas por el Gobierno en Ferreruela, Galende, Perilla de Castro, Sesnández y Villanueva del Campo, han sido trasladadas al Valle de los Caídos al ser consideradas combatientes del ejército franquista exhumados de sus sepulturas en los cementerios y no víctimas de la represión desenterradas de fosas comunes.

El canal de Toro-Zamora, una popular empresa azucarera asentada también en la ciudad de doña Elvira o la antigua cárcel donde actualmente se erige la Subdelegación del Gobierno en la plaza de Castilla y León son algunas de las infraestructuras que contaron con el trabajo de prisioneros políticos durante la ejecución de las obras. Reclaman su señalización.

No tienen ninguna duda en el deber moral de establecer una fecha de recuerdo en homenaje a las víctimas. ¿Pero cuándo? El Partido Socialista a nivel nacional propone el 31 de octubre coincidiendo con la aprobación de la Constitución Española, mientras que Izquierda Unida se decanta por el 8 de mayo, fecha de la victoria sobre el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Charo Fernández, sin embargo, es partidaria de la elección de una fecha más local en recuerdo del fusilamiento de su tío, de profesión maestro, y de la larga lista de docentes purgados durante agosto y septiembre de 1936.

Conforme a los datos oficiales de los registros civiles aportados por el colectivo, las víctimas del franquismo no superan la barrera de los 1.200. El Foro, después de sondear solo dos tercios de la provincia, ya ha identificado a más 1.500.

El reconocimiento de honor de concejales y empleados públicos represaliados por la Guerra Civil ya ha comenzado en la Casa de las Panaderas con la entrega de los primeros expedientes a los familiares de los trabajadores damnificados. Sin embargo, desde el Foro siguen a la espera de que desde el Antiguo Hospital de la Encarnación continúen el ejemplo iniciado por el Ayuntamiento y culminen de saldar una "deuda moral" con los sancionados después de aprobar en Pleno una moción para su reparación. Asimismo, aún está pendiente la retirada de la Medalla de Oro de la Provincia concedida supuestamente por la Diputación a Carlos Pinilla, según denuncia la asociación Benito Pellitero.

Y así, mientras las instituciones continúan dando pequeños pasos para dar cumplimiento a la actual Ley de Memoria Histórica, los viandantes que pasean cada domingo por la plaza de Viriato siguen dirigiendo sus miradas al busto de latón de Francisco Franco expuesto en el rastro dominical de antigüedades. Ramón, el propietario de la singular escultura, lo exhibe cada domingo junto a las demás reliquias de su puesto, como un marcador a fuego de ganado o un brasero calientacamas de los de antaño. Reconoce que la cabeza del dictador eclipsa todas las miradas, es el más señalado y también el más fotografiado, de ahí que se haya planteado cobrar un euro por cada instantánea. Pese a su fama, por el momento el coleccionista no ha encontrado comprador para la cabeza de Franco, que sigue descansando sobre su pequeña peana a la espera de que algún interesado pague los 550 euros que cuesta.