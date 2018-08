"Justicia pretende una subida ridícula en el turno de oficio, dos euros por asunto"

Tiene la sede en el propio Colegio de Abogados, con el que trabajará para estrechar vínculos y servir de enlace entre los jóvenes que se incorporan a la actividad, sus problemas e inquietudes y el órgano de profesionales. La Agrupación de Jóvenes Abogados arranca de nuevo con fuerza, bajo la presidencia de Verónica Alejandro del Río, "somos un equipo de personas", subraya, empeñado en que vuelva a funcionar y a servir para defender los intereses de los letrados que comienzan su carrera.

-Estuvo al frente de la Agrupación de Jóvenes Abogados los últimos años, ¿por qué decide continuar?

-Había muchas quejas porque la Agrupación no funcionaba, la Junta Directiva no respondió y me quedé sola, por eso era más difícil tener una actividad intensa, aún así, se consiguió el acceso de los socios al turno de oficio sin necesidad de tener tres años de colegiación y el curso de práctica jurídica. Se defendió ante la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados y Zamora es una de las pocas provincias que consiguió retirar los requisitos para acceder al turno de oficio, un paso muy importante, aunque todavía provisional.

-Otro de sus logros fue conseguir estar en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.

-Efectivamente, no podemos votar, pero, al menos, estamos ahí. Esto tampoco lo saben muchos abogados jóvenes. También conseguimos acuerdos con editoriales para tener rebajas en los libros. Creo que también hay mucha desinformación, lo que ha generado esas quejas por falta de actividad, que no ha sido tanta.

-Y después de esas críticas, ¿qué le animó a encabezar candidatura?

-Surge un grupo de personas que se decide a trabajar para sacar adelante la Agrupación, yo convoco las elecciones con intención de no presentarme pero hay que dar continuidad al trabajo iniciado, por ejemplo, en lo que al turno de oficio se refiere, para que los requisitos se supriman definitivamente.

-¿Cuándo comenzarán a negociar con el Colegio de nuevo?

-Se abordará en una asamblea ordinaria del Colegio, como la vez anterior. La Agrupación defenderá que el abogado pueda acceder al turno en cuanto haya colegiación, sin los tres años de rodaje. Lucharemos para que todos puedan acceder al turno, de vital importancia porque muchas veces son los únicos ingresos de nuevos colegiados cuando se comienza a trabajar. Este es uno de los asuntos fundamentales para nuestra Junta Directiva.

-¿Están suficientemente preparados para llevar casos de justicia gratuita?

-Sí, por supuesto. Si están colegiados y pueden llevar asuntos de forma privada, están capacitados también para hacerlo con los casos del turno de oficio, tienen la formación necesaria para ello. Queremos que no se exijan esos requisitos, todos somos abogados.

-¿La Agrupación sirve, entonces, para tender puentes con el Colegio?

-Hasta ahora no se ha sabido articular ese vínculo entre los jóvenes abogados y la Junta de Gobierno del Colegio, eso es lo que queremos lograr. Vamos a poner en marcha un buzón virtual, a través del correo electrónico de la Agrupación, para que todos los agrupados nos trasladen sus quejas, inquietudes o propuestas de formación y exponerlas al Colegio para darles respuesta. En la página web del Colegio tenemos un apartado, a través del que se puede gestionar la inscripción en la Agrupación.

-Otra de sus dificultades será la financiación para realizar actividades, puesto que los socios tendrán pocos ingresos.

-Los agrupados no pagan ninguna cuota en Zamora, no tenemos partida presupuestaria, dependemos del Colegio, que tiene una partida para nuestra formación, eso también se ha conseguido, el Colegio es un gran apoyo, importante, sin él no podríamos acceder a nada, ni a cursos. Pero trataremos de lograr financiación externa, se acudirá a las instituciones para ver si es posible.

-¿El Colegio les subvenciona la formación?

-Hay descuentos para los que imparte la Confederación de Jóvenes Abogados (CEAJ) y con editoriales. El Colegio paga la cuota anual al CEAJ, al que pertenecemos como Agrupación, otro de los logros.

-¿La formación ocupa otro lugar destacado en los objetivos?

-Sí, queremos que se impartan cursos de materias que no se ven en la carrera y son complicadas. En septiembre, se han aprobado ya dos cursos, no sabemos fechas todavía porque estamos cuadrando con las agendas de los ponentes. El Colegio de Abogados cubrirá el coste de ambos.

-El desfase de las tarifas del turno de oficio es uno de los principales problemas que vienen denunciando, ¿qué medidas pueden tomar para la revisión?

-El Colegio de Abogados está luchando por ello, es el que ha llevado la iniciativa, realmente, con las medidas de presión, las manifestaciones que se han hecho. Esto afecta no solo a los jóvenes abogados, sino a todo el colectivo, todos juntos haremos más fuerza.

-Se llegó a plantear la convocatoria de una huelga en le turno de oficio, ¿sigue en pie?

-El problema es que, si bien no somos funcionarios, dependemos del Ministerio de Justicia y no se puede dejar sin cubrir, es obligatorio, incurriríamos en responsabilidades quienes estuviéramos de guardia en la jornada de huelga. La única solución sería retirarnos todos del turno, que es un servicio voluntario, darnos de baja al tiempo, pero eso no sucederá nunca, siempre habrá quien no esté dispuesto.

-¿Qué medidas restan, entonces?

-Desde la Agrupación se ha propuesto a la Junta de Gobierno del Colegio un servicio mínimo de asistencia en el turno de oficio, cumplir durante dos o tres horas, no las 24 estipuladas, para que se valore realmente la necesidad de su existencia. De momento, solo es una propuesta.

-¿Van a plantear alguna propuesta para incrementar la tarifa?

-En estos momentos, se está al día, se nos paga casi al mes por las manifestaciones que hemos hecho y se ha aprobado una subida del 30%, ridícula, ya que ese porcentaje en una cantidad pequeña, como la que cobramos por asunto, no consigue actualizar el desfase que acumulamos en estos 16 años sin aumentos, supondría dos euros de incremento por cada asunto.

-¿Solo dos euros de incremento?

- Sí, en un servicio de guardia de violencia de género de 24 horas continuadas, te pagan 60 euros en caso de que no haya asistencias, menos la retención, lo que supone 2,5 euros por hora trabajada, si te suben un 30%, estamos hablando de 75 céntimos más.

-¿Cuánto tendría que subir para que las retribuciones fueran más ajustadas al coste real del trabajo?

-El colectivo de abogados del turno de oficio, jóvenes y no jóvenes, lucha para que se igualen las tarifas con las comunidades autónomas que más cobran, como el País Vasco, Madrid, que cobra ya el 30% más que nosotros. Queremos ir por fases, que a los abogados de Castilla y León se nos iguale con los que más cobran, que es un 70% más. A partir de ahí, actualizar las tarifas, pedir un subida para todos. No se trata es de que nos suban a todos el 30%, porque en Castilla y León partimos de una posición de desventaja importante.

-Les pueden llamar cicateros.

-No, lo que queremos es que nuestro trabajo se valore igual que el que realiza otro abogado en otro punto del país, ya que hacemos lo mismo, el servicio que ofrecemos es idéntico. Llevar un divorcio en Zamora o en Madrid requiere el mismo esfuerzo para el abogado, no tienen nada que ver con que haya un nivel de vida más alto en un lugar que en otro.

-¿Con qué dificultades se encuentra un joven abogado cuando ya tiene la toga?

-Tienes que afrontar gastos desde que empiezas, todos los ordinarios que conlleva un despacho, luz, gas, agua..., además de la cuota de autónomos, la cuota del Colegio, que en Zamora es reducida los tres primeros años, el seguro de responsabilidad civil, el del despacho..., según empiezas te enfrentas a una serie de gastos sin ningún tipo de ingresos. Los comienzos son muy duros, puedes tardar varios años en recuperar lo invertido para iniciar la actividad. Es un esfuerzo económico grande que no sabes si vas a compensar.

-¿De ahí la importancia de estar en el turno de oficio?

-Sí, para muchos compañeros son los únicos ingresos, sean pocos o no, te sirven para ir saliendo adelante. Si el Colegio de Abogados estimara que con el curso de acceso a la Abogacía no se está aún suficientemente preparado para atender el turno de oficio, siempre hay medidas alternativas a estudiar, pero no esperar tres años para entrar.

-¿Está demasiado saturada la profesión?

-Sí, hay muchos abogados, la competencia es dura, se bajan honorarios hasta un límite que a veces, para llevarse al cliente, es casi inferior a lo que se percibe por el turno de oficio, del que nos estamos quejando. Entre nosotros nos estamos haciendo mucho daño.

-Habían visto la mediación como una actividad complementaria, ¿está funcionando?

-Desde mi experiencia como abogada, en el caso de los divorcios, por ejemplo, aunque los juzgados te señalan para mediación, los afectados no comparecen, y cuando se comparece, no se llega a solución. Falta mucho para que se vea como alternativa. El ciudadano no pregunta por la mediación, llegará, pero lo nuevo va despacio, podría funcionar, pero hoy por hoy sigue siendo el juzgado.

-¿Zamora es una ciudad difícil para ejercer como abogado?

-Es complicado, el problema principal es que no hay dinero, la crisis ha afectado mucho, mucha gente vive con 426 euros, con la Renta Garantizada, la economía no se mueve, sino que se cierran negocios, ¿cómo va a pleitear el ciudadano?, es imposible.

-¿Usted ha visto cómo descendía el número de clientes?

-Empecé justo cuando comenzó la crisis, sobrevivo, pago mis gastos y tengo un sueldo, pero sé que muchos compañeros jóvenes como yo no han llegado siquiera a eso. No puedo quejarme, son muchos años luchado ya. No se gana lo que antes de la crisis, eso no lo conocí. Me colegié cuando cayó la construcción, todo. Siempre he oído que afectó mucho a los despachos grandes, que muchos prescindieron de los trabajadores. Y volvieron casi todos al turno de oficio.

-¿Los pleitos bancarios han salvado a los abogados en estos años de recesión económica?

-Por supuesto, en los dos últimos años es lo que ha salvado al 80% o el 90% de los despachos. Primero, las preferentes, después las cláusulas suelo, los gastos de hipoteca...

-¿Civil y laboral son los asuntos más comunes?

-Sí, hay mucho trabajo en civil, sobre todo, divorcios, guardas y custodias, herencias. Y mucho extrajudicial, mucha gente te contrata para que le acompañes al notario a ver qué firman, ahora se asesoran, han aprendido, se previenen. Hay mucho laboral, pleitos por impagos a trabajadores, concursos de acreedores, reclamaciones de cantidad, hay mucho deudor.