Cerca de cincuenta expositores ya han confirmado su presencia en "Ovinnova"

Firmas de Estados Unidos, Italia, Bulgaria y Francia, entre otros países, se darán cita en Zamora durante el próximo otoño con motivo del primer congreso Ovinnova. Apenas un mes después de su presentación oficial, la primera edición del Salón Profesional del Ovino que tendrá lugar en Ifeza durante los días 25, 26 y 27 de octubre ya ha logrado atraer a más de medio centenar de empresas del sector tanto nacionales como internacionales y eso sin contar las queserías e industrias de elaborados cárnicos que se ubicarán en el "túnel del queso".

De ahí la satisfacción de sus organizadores: "Estamos muy contentos porque es agosto y todavía quedan dos meses. La feria es muy oportuna, cuando sales al exterior, te das cuenta que sobre todo el sector ovino lechero de Castilla y León y de España es puntero y no hay ninguna feria monográfica de este tipo ni en España ni en Europa, entonces ocupa un espacio que no compite con nadie. Las hay de vacuno, de caprino y de porcino pero no de ovino y tenía que ser Castilla y León como la comunidad de mayor producción y censo la que tomara la iniciativa", explica Fernando Freire, uno de los organizadores del evento.

El también gerente de Ovigén, el centro de selección y mejora genética de ovino y caprino de Castilla y León ubicado en Granja Florencia, valora la "positiva" respuesta de los profesionales interesados en asistir a este punto de encuentro que servirá de escaparate para los entendidos del área. Por eso, durante los dos primeros días de feria la entrada se restringirá a los expertos, quienes ya pueden retirar su invitación para acceder al recinto ferial a través de la página web de Ovinnova. El tercer día, se abrirá al público en general para disfrutar del amplio abanico de actividades programadas.

La primera edición supondrá , además, un espaldarazo a la Escuela de Industrias Lácteas planteada por Zamora 10 y de la que Ovigén formará parte al participar en uno de los primeros módulos formativos que se impartirán, previsiblemente a partir del próximo año. "La apertura de la Escuela es muy importante y necesaria. Es adecuado que se haga en estos momentos, han trabajado bien y ya tienen avanzado todo el programa", destaca Freire.