En busca de los Andrés Fuentes

Este sábado se cumplen 82 años y un mes desde el comienzo de la Guerra Civil Española. Un lapso considerable que, sin embargo, no frena a Silvia Campa Andrés en su afán de ahondar en sus raíces familiares. A sus 50 años, esta madrileña residente en Illescas (Toledo) inicia una búsqueda para reencontrarse con sus consanguíneos por parte materna. Tras el conflicto bélico, su familia afincada en Salamanca se vio obligada a abandonar la ciudad charra rumbo a Zamora, bien fuera capital o provincia (con el paso del tiempo, los recuerdos son escasos y difusos). Su madre Josefina Andrés Escribano, natural de Valverdón, falleció hace cuatro años y Silvia solo conserva como testimonio gráfico del resto de parientes varias fotografías, algunas de ellas tomadas en 1970 en las que aparece ella con apenas tres años de vida junto a sus tíos. "Mi madre siempre sacaba todas las fotos y me hablaba de ellos, me contaba la historia. Por eso, me acuerdo de casi todos los nombres, esa es la suerte que he tenido", comenta.

En una de las instantáneas, asoma el hocico de una res. "Sé que mi tío tenía una vaquería. En los años ochenta fui a Gema del Vino y me acuerdo que mi primo Regi también tenía vaquería allí", recuerda.

Dado lo avanzado de las fechas, calcula que sus tíos ya no estén. De ahí que su búsqueda se centre ahora en sus cuatro primos Lolo, Sele (o José Andrés), Regino y Dionisio, de apellido Andrés Fuentes, así como en sus descendientes.

¿El objetivo? Conocer la verdad. "Tengo tres hijos de 18, 15 y 8 años y quiero dejarles la historia bien construida para que ellos puedan contársela a sus hijos y a sus nietos sin que se pierda ningún detalle, sobre todo del periodo de guerra". Y es que su abuela fue encarcelada en una prisión en la provincia salmantina. "Al parecer, mi abuela cosía para la hija del alcalde de Salamanca en aquella época y fue arrestada. Pero un día que fueron a visitarla, no estaba y aquí hay dos versiones de la historia: unos dicen que desapareció y otros que fue fusilada. No estamos seguros de lo que pasó", lamenta.