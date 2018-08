Guarido pide a los partidos evitar una campaña electoral con la ampliación de Gaza

"No me parece oportuno comenzar una competición electoral con la disculpa de la ampliación de Gaza". Con esta contundencia, Francisco Guarido ha pedido al resto de formaciones en general y a Ahora Decide en particular que eviten entrar en el juego de la política y apoyen la búsqueda de soluciones para que la industria lechera se quede en Zamora. Y es que Manuel Fuentes, candidato a la Alcaldía en 2019, ha otorgado a las administraciones implicadas el plazo de un mes para solucionar el conflicto o impulsará una concentración frente a la fábrica para exigir soluciones. Algo que no ha gustado al alcalde, que considera que dar plazos "no es lo más adecuado" tal y como está la situación entre Confederación, Gaza y el propio Ayuntamiento de Zamora.

El enrocado conflicto sobre la ampliación de Gaza vive un capítulo más con la entrada en escena del último actor en saltar al ruedo de la política municipal: Manuel Fuentes. El ya confirmado candidato de Ahora Decide ha defendido que el problema debe solucionarse en el plazo de un mes antes de implicar a la ciudadanía en un asunto que ya está por encima de las administraciones. "Hacemos un llamamiento al subdelegado del Gobierno para que interceda en un asunto que depende directamente del Ministerio. Le damos un plazo de un mes para que se solucione o, si no, convocaremos una manifestación frente a la fábrica de Gaza en la que las banderas serán bricks de leche vacíos", ha advertido.

Las palabras del exconcejal del PSOE han llegado a Francisco Guarido, quien ha lamentado la estrategia del candidato de Ahora Decide. "No me parece oportuno comenzar una competición electoral con la disculpa de la ampliación de Gaza. Creo que lo que debemos hacer es buscar soluciones", ha indicado. El alcalde ha desvelado que durante los últimos días ha mantenido conversaciones con los responsables de la industria lechera para tratar de buscar una vía de escape al frustrado proyecto de obra. "Queremos sentarnos con Gaza en una reunión y explorar las posibles soluciones", ha comentado. "Ahora mismo, todo pasa por que la empresa realice un nuevo estudio de detalle y lo presente en el Ayuntamiento. Pero no porque lo mandemos nosotros, sino porque lo manda el Estado que es quien es competente en este asunto", ha añadido.

La pelota, para Francisco Guarido, se encuentra ahora mismo en el tejado de Leche Gaza. "Los que tienen que mover ficha son los promotores, que todavía no han dicho nada al respecto. Cuando haya un nuevo estudio de detalle y se presente en el Ayuntamiento, podremos comenzar a trabajar de manera conjunta", ha concluido el regidor de la capital.