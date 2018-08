Fuentes afirma que la fábrica visitará terrenos este mismo viernes

El candidato a la Alcaldía de Zamora por Ahora Decide, Manuel Fuentes, ha asegurado que este mismo viernes día 17 de agosto se producirá una ronda de visitas por parte de los responsables de Gaza a diferentes localidades de la provincia con el fin de conocer de primera mano los terrenos donde podrían instalarse si se frustran definitivamente sus planes de ampliar la fábrica en la capital. Un extremo que no confirman desde la empresa, donde aseguran que Fuentes no se ha puesto en contacto con la Gerencia en ningún momento. En cualquiera de los casos, el candidato ha manifestado su preocupación por una hipotética marcha de la industria. "No podemos permitirnos que, por problemas burocráticos, se vaya de Zamora una de las empresas bandera que tenemos", ha asegurado.

Manuel Fuentes se ha mostrado especialmente crítico con la Confederación Hidrográfica del Duero, especialmente por tumbar ahora este proyecto alegando una inundabilidad que no contemplaba en el PGOU de 2011. "Cuando aquello se aprobó, no dijeron ni pío. Es cierto que ha entrado una nueva normativa europea, pero no es excusa. ¿Nos están diciendo que a partir de ahora se va a paralizar la construcción en media ciudad si seguimos estos esquemas?", se ha preguntado. "Creemos que los ciudadanos se tienen que mover para conseguir que la industria permanezca en Zamora", ha defendido.

Era vox pópuli desde hacía días, pero no fue hasta ayer cuando se hizo oficial. Manuel Fuentes encabezará la lista de Ahora Decide para las elecciones municipales del año 2019. Una cita a la que acudirá con un equipo de confianza en el que se entremezclarán personas vírgenes en política y antiguos compañeros del propio Fuentes en su etapa de concejal del PSOE. "Quiero un pequeño grupo, no necesito más que eso. Seremos siete u ocho personas con ganas de trabajar por la ciudad y por mejorar la vida de los ciudadanos. El resto de la lista ya la completaremos", ha asegurado en su primera comparecencia como aspirante a la Alcaldía de Zamora.

La irrupción de Manuel Fuentes en el ruedo político municipal apenas tres años después de abandonar su acta de concejal y su militancia del PSOE puede ocasionar una nueva ruptura en la izquierda zamorana, aunque eso no preocupa al candidato. "Esto es democracia. Yo hablo con la gente por la calle y muchos me dicen que no saben a quién votar, por eso creo que hay hueco para esta opción dentro del Ayuntamiento", ha manifestado. Las líneas maestras de Fuentes al frente de la candidatura de Ahora Decide será la lucha por los servicios públicos y los derechos para todos los zamoranos. "Si pagamos los mismos impuestos que el resto, debemos recibir lo mismo que el resto", ha aseverado.