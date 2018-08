El Ayuntamiento devolverá las plusvalías mal cobradas tras la resolución del Supremo

El Ayuntamiento de Zamora se prepara para devolver "decenas" de reclamaciones acerca de plusvalías mal cobradas tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio en la que avalaba la tesis del dictada por el Tribunal Constitucional en mayo de 2017, que abogaba por declarar ilegal el cobro del impuesto por parte de las administraciones locales si no se había producido un incremento del valor del inmueble durante la transacción. A lo largo de este último año, el Consistorio de la capital ha estado aguardando instrucciones sobre cómo proceder y ha mantenido la cautela, pues aún no existía jurisprudencia al respecto. Por tanto, la resolución del Supremo ha supuesto abrir una vía libre para la devolución de esos importes pagados de más por los zamoranos. La capital lo hará, previsiblemente, incluso antes de que exista legislación al respecto.

El concejal de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento de Zamora, José Carlos Calzada, ha avanzado la intención municipal de comenzar a reintegrar a los contribuyentes el dinero que se les cobró de más en el pasado. "Estamos analizando las posibilidades de poder resolver las diferentes reclamaciones antes de que aparezca la legislación al respecto", analiza el edil del PSOE. Una fórmula que ya se hace en otros grandes ayuntamientos como puede ser el caso de Valladolid. Es de esperar que el legislador aporte en los próximos meses las pertinentes modificaciones para regular este tipo de devoluciones, aunque el simple hecho de que el Tribunal Supremo haya sentado jurisprudencia abre una puerta a los municipios para comenzar con los reintegros.

En la mesa del Ayuntamiento de Zamora existen "decenas" de reclamaciones para la devolución de plusvalías cobradas cuando no se había producido un incremento del valor del inmueble. José Carlos Calzada, no obstante, no aclara de cuántas se trata ni cuánto dinero podría tener que reintegrar el Consistorio. "En cualquiera de los casos, estamos hablando de una cifra que no nos preocupa tener que devolver, no va a comprometer nada", señala el titular de Recaudación y Rentas. Lo que sí se ha hecho es comunicar a los reclamantes la suspensión temporal del procedimiento administrativo hasta conocer más datos sobre este brete. Algo que, tras pronunciarse el Supremo, parece cerca de desbloquearse.

Los zamoranos afectados por un mal cobro de la plusvalía durante los últimos años, por lo tanto, tendrán que estar alerta en próximas semanas para saber cómo deben efectuar sus reclamaciones.