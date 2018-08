Pasión por el trombón

Lo suyo fue amor a primera vista. En un primer recorrió por las instalaciones del conservatorio, al que había acudido porque sus padres eran amigos de un trabajador del centro, al salir del aula de trombón tiró de la mano de su padre y le dijo que a él le gustaba ese instrumento. Contaba solo seis años. Tiempo después este joven zamorano se ha convertido en un trombonista que acaba de obtener el título Superior de Música en el Conservatorio Superior de Oviedo y en el Maastricht Academy of Music, donde ha logrado las máximas calificaciones.

Jorge Felipe Nieto inició su preparación musical en el Conservatorio Profesional de Zamora y en la Banda de Música de Zamora para luego trasladarse a Salamanca donde cursó Magisterio Musical. Su amistad con Alberto Castelló, quien imparte trombón en el Superior de Oviedo y que le dio clase en Curso Internacional para Instrumentos de Viento y Cuerda, que este año ha cumplido 24 ediciones, le animó a proseguir en la capital asturiana su formación. De su etapa en Oviedo el instrumentista rememora su dedicación en cuerpo y alma al trombón. "El esfuerzo y sacrificio han merecido la pena porque las sensaciones que tiene un instrumentista al tocar no se pueden describir. Al concluir un concierto tras ver el trabajo que has hecho te sientes muy satisfecho", testimonia.

El zamorano dio el paso de proseguir estudios en el extranjero con una beca Erasmus, siendo seleccionado en centros en Maastricht o Birmingham, aunque finalmente optó por los Países Bajos donde inicialmente se trasladó para un año. Al concluir este curso primer curso "mi profesor me dijo que quería que prosiguiera. Como no disfrutaba ya de ayuda ninguna me tuve que poner a trabajar en la cocina de un restaurante". Ese empleo "ha sido un crecimiento total porque aprendí a trabajar bajo mucha presión", explica. Posteriormente, comenzó a tener actuaciones. Tras las últimas Navidades los conciertos descendieron, pero cuando el zamorano iba a empezar a buscar un empleo en el gimnasio donde acudía le ofrecieron un puesto. "Tuve que formarme durante un mes que fue duro porque era en holandés, pero ¡logré dar las clases!" menciona esbozando una sonrisa.

Junto con el trabajo y las clases en Maastricht, el zamorano ha compatibilizado los viajes a Oviedo donde el pasado curso finalizó sus estudios. "El último mes fue realmente intenso porque además de mis clases hice un tour con una banda", describe.

Ahora, con unas elevadas calificaciones como credenciales, el músico inicia una etapa de dos años donde cursará un master en Maastricht. "Quiero proseguir mi formación e intentar buscar un trabajo dentro de música que me permita tener cierta estabilidad y que me brinde la oportunidad de participar en concursos y en conciertos", detalla.

Pese a residir a miles de kilómetros de Zamora, Jorge Felipe Nieto, que ha participado en un concierto con la prestigiosa formación The Bones Society o Hakan Bjorkman, no se ha olvidado de su tierra. A mayores, desde hace dos años organiza la Trombone Week que se desarrolla en Oviedo y en Zamora y que cada edición invita a un trombonista de reputada trayectoria internacional. "Nuestro objetivo es ampliarlo, contar con patrocinadores y poder hacer un concurso a nivel de Castilla y León para darle más importancia a este instrumento", enfatiza este músico que siempre que puede actúa con la Banda de Zamora, colabora con la de Nacor Blanco y es músico activo de la Orquesta Filarmónica de Valladolid, entre otros colectivos.