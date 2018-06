Policía y Tráfico alertan del incremento de positivos por cannabis en los jóvenes

El incremento de positivos por consumo de drogas al volante en la provincia de Zamora tiene en jaque a las autoridades, que buscan la manera de concienciar a la población, especialmente a los jóvenes, de las consecuencias fatales del cóctel formado por los psicotrópicos y el vehículo. Mientras que el "si bebes, no conduzcas" ha calado fuertemente entre los zamoranos, consiguiendo mejorar sobremanera el comportamiento de los conductores y la sensibilidad con el consumo de alcohol, preocupa la proliferación de pruebas positivas de drogas, que ascendieron a 291 de as 587 practicadas en toda la provincia durante el año 2016, último del que se tiene registro. En la capital también se ha advertido esta situación y la Policía Municipal vigila de cerca esta tendencia creciente. Los jóvenes y el consumo de cannabis están en el punto de mira. No en vano, es la sustancia que representa el 50% de los positivos.

El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, acaba de finalizar una campaña de control de alcoholemia y drogas en el término municipal. Campaña, ha informado el teniente de alcalde Antidio Fagúndez, en la que se ha detectado "un cambio de comportamiento de los ciudadanos que ha hecho que el porcentaje de positivos por alcohol descienda de forma notable, aunque en el caso de las drogas ese descenso no se está produciendo".

Los datos recabados por la Policía Municipal concuerdan con la tendencia registrada por la DGT en la provincia de Zamora a lo largo de los últimos años. De hecho, según esta información, el pasado año se realizaron 587 pruebas con un resultado de 291 positivos. Un porcentaje de casi el 50% y en el que el cannabis es el principal protagonista. La Dirección General de Tráfico, de hecho, alerta de la especial correlación entre la conducción bajo los efectos de la marihuana en jóvenes de entre 20 y 35 años.