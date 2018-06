Me presento para acercarme un poco más a mi familia

Su experiencia como profesora se circunscribe a este curso 2017-2018, donde está de interina en un instituto de Tenerife, impartiendo clases de Hostelería y Turismo. Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca, no se paró cuando se quedó sin trabajo y siguió formándose en otras especialidades, como Turismo, lo que le abrió las puertas de la enseñanza.

En su caso particular, la amplia oferta de plazas no ha sido el principal espaldarazo para lanzarse a volver a presentarse a las pruebas de Secundaria -tras aprobar sin plaza en las celebradas el pasado año en las islas Canarias-, sino el poder acceder a Castilla y León. "Aunque hubieran convocado menos plazas me habría presentado igual, para intentar acercarme un poco más a mi familia", confiesa.

Precisamente Zamora es la sede su oposición. "No tengo demasiadas esperanzas de aprobar, ya que no he tenido mucho tiempo para estudiar durante este curso", asegura. Y es que, como tantos otros interinos, el día a día del instituto les deja pocas horas para el estudio. "Lo más complicado es preparar el temario, pues estudiar usando temarios de academia puede resultar muy monótono. Además, muchos de los que encuentras no están demasiado actualizados, por lo que hay que emplear mucho tiempo en retocarlos", relata. "También es complicado preparar la práctica, pues es muy amplio y tampoco se sabe con exactitud qué tipo de ejercicios pueden caer", añade.

Esta zamorana ha tenido que organizarse por su cuenta, ya que la academia de Tenerife a la que se apuntó suspendió las clases, puesto que su especialidad finalmente no se convocó en Canarias.