Estar en listas te ofrece la oportunidad de sumar puntos

Está estudiando una segunda titulación, trabajando y realizando cursos con el sindicato Aspes. Aun así, Omid Ismael Iranpour García saca tiempo para preparar las oposiciones de Secundaria, yendo una vez a la semana a una academia de Salamanca. "Mis perspectivas de aprobado dependen de la suerte que tenga en el sorteo de los temas en León, donde me examino, ya que llevo medio temario preparado", confiesa. Así que lo más complicado para él es, precisamente, sacar tiempo. "Tengo muchos frentes abiertos y eso me limita estudiar todo lo que se requeriría. Pero, por otro lado, esta situación me está ayudando a aprender a sacar partido de cada segundo para conseguir las metas propuestas".

Y es que esos objetivos van más allá de las pruebas de junio, puesto que está finalizando sus estudios de Magisterio. "Eso me dará la oportunidad de poder presentarme el año que viene a las oposiciones de Primaria, con lo cual podré alternar ambas hasta 2022, año hasta el que aseguran que habrá oposiciones", razona.

Aunque se ha pregonado como una ventaja el número de plazas este año, tiene sus dudas. "Siguen siendo insuficientes, ya que el ritmo de jubilaciones es mucho mayor que el de incorporaciones de nuevos docentes con plaza fija, lo que lleva a mayor ocupación de interinos e incertidumbre laboral", explica. Pero él no dejará escapar la posibilidad de comenzar a trabajar como profesor. "Estar en listas es una excelente oportunidad para, sin plaza, poder ir sumando puntos para las siguientes oposiciones como interino", valora.