La militancia de IU celebra su fiesta anual en La Josa

Izquierda Unida de Zamora celebró en la jornada de ayer su fiesta anual en el pabellón de La Josa. Una cita marcada por la música, el teatro y el discurso político de la formación. A lo largo de la jornada pasaron por este espacio artistas como Cepa y Sarmientos, Flipe IV o el grupo Reincidentes, así como la compañía Baychimo Teatro con un espectáculo para los más pequeños. El mitin estuvo protagonizado por la parlamentaria europea Paloma López, el excoordinador federal Cayo Lara y los dirigentes zamoranos Francisco Guarido y Miguel Ángel Viñas.

El excoordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, fue uno de los invitados a la fiesta que IU Zamora celebró durante la jornada de ayer en el pabellón de La Josa. En este marco, el manchego quiso ensalzar la labor de su formación a lo largo de los últimos 32 años. "Me sienta mal y no es justo con la historia de este país que nos digan ahora que los ayuntamientos del cambio son cosa de unos pocos. Los ayuntamientos del cambio somos muchos y en Izquierda Unida hemos sido actores fundamentales del cambio desde 1979. Tenemos que reivindicarlo. El mundo no se creó ayer y quien lo diga, se equivoca", comentó. "Igualmente, tenemos que poner en valor a Zamora, que es la única Alcaldía de capital de provincia de Izquierda Unida en todo el país y lo destacamos poco", concluyó.