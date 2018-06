Cayo Lara: "Los ayuntamientos del cambio nacieron en 1979, no ayer"

Pese al acuerdo alcanzado entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y pese a que este mismo lunes las bases de Izquierda Unida comenzarán a votar si dar o no su apoyo a la confluencia, lo cierto es que las negociaciones territoriales todavía no están cerradas ni mucho menos. Así lo ha confirmado Miguel Ángel Viñas, coordinador provincial de IU Zamora, quien ha desvelado cómo se encuentra actualmente la situación. "El pacto en la región todavía no está garantizado y aún se sigue negociando", ha indicado. "Lo que sabemos hasta el momento es que la postura de Podemos es contradictoria con sus principios fundacionales; ahora ya no quieren primarias abiertas, mientras que en Izquierda Unida apostamos por que sí haya esas primarias entre todos los candidatos, no sentarse solo a negociar los puestos", ha destacado.