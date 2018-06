"Si quieres un perro de compañía, da igual que sea de raza o que no"

La protectora de animales Scooby Zamora, que gestiona la perrera municipal, participará el domingo en la Can We Run, una carrera en la que las personas y sus mascotas correrán en familia, y en la que también estarán presentes perros de la protectora. El evento, que se celebrará en el Bosque de Valorio y que está organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y Prensa Ibérica, tiene además un carácter solidario, ya que una parte de las inscripciones será donada a Scooby. La Can We Run Zamora está patrocinada por el Ayuntamiento de Zamora y Fundación Caja Rural, y cuenta con la colaboración de la asociación "Corriendo con el Corazón de Hugo", CocaCola, Boomerang, Trixie, Grupo Siro, Advance y Scooby. Mar Sánchez es voluntaria de la protectora y anima a participar en la carrera, pero también a visitar las instalaciones de la perrera municipal, en la que en estos momentos, hay medio centenar de perros, la mayoría cachorros, así como dos gastos adultos y cuatro gatos pequeños.

-¿Qué le parece la iniciativa de la Can We Run?

-Nos parece muy positivo porque siempre viene bien a la hora de dar a conocer la protectora y esperamos que la colaboración de la gente sea positiva.

-Una parte de la recaudación se destinará a Scooby, ¿vendrá bien a la protectora lo que se obtenga?

-A la protectora siempre le viene bien económicamente porque son muchísimos gastos. No solo es tener allí a los perros, darles de comer y limpiarles, casi todo lo que se gasta es para veterinario y entre 50 perros siempre hay gastos de veterinario.

-¿Cuál es la situación actual de la perrera municipal de Zamora?

-Siempre está en el límite. Este mes de mayo ha sido bastante malo en el sentido de que han entrado muchísimas camadas de cachorros, que es en lo que se sigue sin concienciar. La gente quiere un cachorro de una camada y el resto, a la perrera municipal. Este mes de mayo, y también abril, ha sido malísimo en ese sentido porque han entrado muchísimas camadas.

-¿No es solo el verano la época de mayor abandono de perros?

-No, no es por el verano porque la gente se vaya de vacaciones, yo siempre he dicho que no es así, que no es el verano, y claro hablamos siempre de gente que no está interesada ni le interesa concienciarse.

-¿Es más habitual que lleguen cachorros a perros adultos?

-Sí que llegan adultos, pero cuando llega un adulto es uno, mientras que cuando llega una camada, son cinco, seis o siete.

-¿Qué tipos de perros llegan a la perrera?

-Casi siempre son perros de tamaño grande, mastines o mestizos de mastín, lo que es en cachorros. En adultos también llegan mestizos, es lo que más hay. En las camadas que ha habido esta primavera son mestizos de mastín.

-¿En qué casos se abandonan animales?

-Hay muchos casos de perros que llegan que están en buenas condiciones, pero que no tienen el chip puesto y se les ve que están cuidados. Aunque no tengan el chip, ni siquiera se preocupan en buscarlos porque yo si tengo un perro que no le tengo el chip y se me pierde, me puedo molestar en buscarlo, que nadie te va a meter en la cárcel por eso. Hay perros en estas condiciones y casos en los que la gente se empeña en tener un perro y a los tres años dicen que no pueden tenerlo en casa y lo dejan y como no tiene chip no está identificado y simplemente lo abandonan y punto.

-¿Cómo llegan los perros a Scooby?

-El aviso es a la Policía Municipal y la Policía Municipal avisa a Zamora Limpia, que se encarga de la recogida.

-¿Hay suficientes adopciones?

-Suficientes adopciones nunca hay porque si no ahora mismo no habría 30 cachorros en las instalaciones. Lo que pasa es que lo que más se demanda son perros de tamaño pequeño, mientras que lo que más entra son mestizos de 20 kilos para arriba. En este caso, es más complicado darlo en adopción porque todo el mundo tiene el pensamiento de que un perro grande no puede estar en un piso pequeño, pero no es así, porque el perro no tiene que pasearse por el piso, tiene que pasearse por la calle. Un perro que está bien paseado por la calle llega el momento de llegar a casa y no se mueve. También se tiene la creencia de no adoptar galgos porque corren mucho. Un galgo tiene mucha velocidad, pero se cansa igual que otro perro y necesita un ejercicio normal. Después, es el perro más tranquilo en casa y uno de los perros más tranquilos.

-¿No se suelen adoptar galgos en Zamora?

-No, en Zamora no.

-¿Qué tipos de perros se suelen adoptar en Zamora?

-Todo lo que baje de 20 kilos, es decir, perros de 5 a 20 kilos. Incluso la gente llama preguntando si tenemos perros de tamaño pequeño porque es lo que se suele adoptar. Siempre hay alguien que vive en una finca o así y que se lleva un perro más grande porque no le importa el tamaño, pero normalmente la gente quiere perros de tamaño mediano.

-¿Ha mejorado la concienciación tanto respecto al abandono como respecto a la adopción?

-Respecto al abandono sigue igual, de hecho, salen cada año las cifras y siempre son las mismas. La concienciación de adoptar yo creo que sí que es mayor, que la gente está más concienciada de adoptar. Cuando llaman dicen que no quieren comprar, que quieren adoptar. Si quieres un animal de compañía, da igual que sea de raza o que no. Si es de compañía y para estar contigo, da lo mismo, porque va a hacer lo mismo. Uno de raza se va a sentar y va a dar la pata igual que uno mestizo.

-¿Pasa mucho tiempo hasta que se da un perro en adopción?

-Todo depende del carácter del perro y, sobre todo, del tamaño. Cuanto más pequeñito sea, antes sale y su carácter también influye.

-La perrera municipal está pendiente de un nuevo contrato, ¿qué necesidades existen en la actualidad?

-Lo que hace falta ahora es que las instalaciones fueran otras. Las instalaciones en estos momentos son de una perrera municipal de hace más de 20 años, que se diseñó precisamente para perros que entraban y estaban 21 días y luego todo el mundo sabía que había sacrificio. Ahora hay perros de larga duración, porque no se puede dar un perro en adopción en 20 días, es imposible. Las instalaciones ahora mismo son pésimas, es pequeño y le faltan patios.

-¿Con cuánto personal y voluntarios cuenta?

-Hay una persona que es una trabajadora y luego voluntarios. La verdad es que cada vez somos más. La gente se anima, sobre todo, los fines de semana. Los días de diario la gente trabaja o estudia y no pueden ir, pero los fines de semana y fiestas hay muchísima gente.

-¿Qué hay que hacer para adoptar un perro?

-Es sencillo, normalmente hacemos entrevistas de tú a tú con una familia o con una persona y les preguntamos qué tipo de vida tienen, si tienen poco o mucho tiempo, si les gusta salir a andar o caminan poco. También es importante la edad porque a las personas mayores no se les puede dar un cachorro, tiene que ser un perro pequeño pero con su edad, con cinco o seis años. También se tiene en cuenta el compromiso de la familia de que si se llevan un cachorro, va a durar 15 o 17 años, que sepan que se llevan un ser vivo y que tienen que pensar en vacaciones y en todo.

-¿Animaría a la gente a participar el domingo en la Can We Run?

-Sí, estamos todos muy animados y esperamos que acuda mucha gente. Es un día para pasarlo bien en una zona bonita y yo creo que es entretenido. Que se anime la gente a ir. También me gustaría decirle a la gente que se anime a adoptar y aunque no vaya a adoptar, que se anime a ir por la perrera, como hace mucha gente, a ver a los perros, a sacarlos a pasear y para saber cómo vive un perro allí. Nos gustaría que todo el mundo conociera un poquito lo que se hace en la protectora de animales.