"Dar voz a una obra de Carmen Martín Gaite es un desafío"

La intérprete Emma Suárez encabeza el reparto de la obra "El cuarto de atrás", una adaptación de María Folguera de la obra que escribiera la autora Carmen Martín Gaite, de cuyo nacimiento se conmemora este año un siglo. El montaje abre el viernes día 24 de enero a las 20.30 horas la temporada del Teatro Principal de Zamora, aunque la puesta en escena será en el Teatro Ramos Carrión gracias a la colaboración existente entre ambas entidades culturales zamoranas.

¿Cómo llega este proyecto a usted?

Yo llevaba un tiempo buscando un texto interesante para volver a hacer teatro. Llegó el texto a mis manos, me lo leí y me gustó muchísimo el proyecto, y no solamente la propuesta, me gustó mucho la adaptación de María Folguera y la posibilidad de trabajar con la directora Raquel Camacho. El teatro requiere un compromiso a largo plazo y en este caso, el hecho de ser de Carmen Martín Gaite, que es una autora muy importante y dar voz a su obra se convertía en un desafío, por un lado, pero también lo vivo con muchísimo agradecimiento.

¿Por qué un desafío?

Porque llevaba 10 años sin hacer teatro y poner en mi voz las palabras de Carmen Martín Gaite requería un compromiso y una responsabilidad. Cada vez que te subes al escenario y cada vez que te implicas en un proyecto siempre es una nueva primera vez porque cada proyecto es diferente y cada personaje también.

¿Qué puede desvelar de la adaptación que llevan a escena?

Creo que Raquel Camacho ha hecho una apuesta en la dirección de la adaptación en la que el espectador se va a dejar llevar por la fantasía de una noche de insomnio y lo que le sucede a esta mujer en esa noche de insomnio. Y también entra en juego el miedo, la literatura como refugio, el desafío de la lógica... la frase que resume, yo creo, este montaje sería una frase de Carmen Martín Gaite que dice "pretender al mismo tiempo entender y soñar".

Emma Suárez / Cedida

¿Cómo ha preparado su personaje?

Hemos trabajado muchísimo, muchísimo con la novela en la mano y ,por supuesto, con todas las obras de Carmen Martín Gaite. Lo maravilloso también de adaptar un texto de una autora tan brillante como Carmen Martín Gaite es que tiene una obra infinita porque tiene ensayos, tiene novelas, tiene libros maravillosos como "Los cuadernos de todo", un libro que es como la Biblia donde ella escribe sus reflexiones sobre la literatura, sobre la vida. Es casi un libro de manual sobre la filosofía de Carmen Martín Gaite. El poder leer títulos como "Ritmo lento", "Nubosidad variable" o "Caperucita en Manhattan", que también se estrena ahora en La Abadía, nos ha servido también para entrar dentro de su universo. Nos ha dado la posibilidad de conocer más a esta mujer que tenía muchísimo sentido del humor también. La obra me ha permitido conocer un poco más de cerca a esta mujer que nace en España, vive la guerra y era una adolescente en plena guerra.

Estas temáticas ¿aparecen de alguna manera reflejadas en la obra?

Sí, porque en la obra, en esta noche de insomnio, aparece ella e invoca a un interlocutor que aparece en escena, que lo interpreta mi compañero Alberto Iglesias, y comienza un diálogo, una conversación a lo largo de toda la función con este interlocutor. Este hombre de negro que es un personaje que no sabemos muy bien quién es. Y es el interlocutor que ella se ha inventado en esa noche de insomnio , le invoca y lo hace aparecer.

¿Sobre qué aspectos conversan?

Hablan de literatura, de lo que significa para ella la literatura, hablan de la memoria, hablan de la infancia, de cómo ella comenzó a escribir en aquel cuarto de atrás. El cuarto de atrás era su lugar de juegos donde ella jugaba, donde ella se refugiaba, donde ella comienza a imaginar. En la obra se habla de la imaginación como lugar de refugio, lo que desde luego que en estos tiempos que estamos viviendo, se convierte en algo totalmente imprescindible.

Temas totalmente actuales, pese a que Carmen Martín Gaite lo escribiera en el año 1978.

Sin duda. Esta novela es maravillosa, pues es una fantasía que nos permite también escuchar de viva voz, de su voz, porque el personaje que yo interpreto se llama "C." que podemos imaginar que es Carmen Martín Gaite. Interpretó a ese personaje, digamos que le doy voz a su palabra, y es la excusa para hablar de su infancia, de Salamanca, de la guerra, de lo que significaba para ella de las chicas de aquel entonces que vivían bajo la influencia de las novelas rosa, de las coplas y cómo esta mujer también con esa inteligencia y cultivando también la literatura, porque leía muchísimo, se convierte en una mujer muy moderna para esa época. Carmen Martín Gaite fue una mujer que creció donde lo normal era convertirse en una mujer casada y ella fue contracorriente total. Estudió, fue una musa, estuvo casada con Ferlosio, fue íntima amiga Aldecoa y toda esa generación. Ser mujer en aquella época debía ser muy complicado y tratar de ser una mujer independiente era muy complejo.

Habla con verdadera pasión de la escritora.

Para mí es un honor, me siento muy honrada y estoy muy orgullosa de formar parte de este montaje. Me siento muy agradecida y siento muchísimo respeto también hacia la propia Carmen Martín Gaite. Sin duda la gente que no conozca a Carmen Martín Gaite, desde luego, tiene la oportunidad en Zamora de vivir una tarde de teatro y dejarse llevar por lo mágico, lo insólito, por la fantasía y escuchar de viva voz la palabra de Carmen Martín Gaite. Me parece un plan maravilloso y una gran una oportunidad. Además, el montaje tiene una iluminación que ha hecho Javi Alegría que es un desafío a la lógica, como dice Raquel (Camacho).

¿Por qué?

Porque el espectador tiene que dejarse llevar. No tiene que buscar la lógica en lo que está viendo porque estamos en otro código. Tienes que dejarte atrapar por la acción, por lo que sucede en el escenario y la escucha. Es una noche de insomnio y una conversación. No es una obra en la que exista un conflicto como tal.

