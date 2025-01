La cultura del café no se pierde, aunque cueste cada año más cara

Entre cinco y diez céntimos de media se ha encarecido el precio de la taza de café en la mayoría de los establecimientos hosteleros de Zamora con la llegada del nuevo año. A 1,40 euros vale la taza pequeña y a 1,50 euros la más grande, de desayuno, en La Tahona de la Rúa tras subirlo diez céntimos. "Sube todo y es lo que hay. Sube el café, pues hay que subirlo. Sube la luz, pues hay que subirlo. Incrementa todo un poco y a principio de año es algo obligado", expresa Vanesa, una de las empleadas de la cafetería. Incremento que la mayoría de los clientes "se ha tomado bien porque saben que ha subido todo y lo asumen, no queda otra", añade.

Diez céntimos se ha encarecido también en la Cervecería Plaza Mayor donde ahora cuesta 1,40 euros "porque todo sube", dice Juan Carlos Ferrero. "A principio de año todo sube más y no había más remedio que subir un poquito", alega.

Subida a la que algunos negocios decidieron adelantarse para no coincidir con la temida cuesta de enero, es el caso de las pastelerías de El Viso. "Nosotros lo subimos en octubre, de 1,30 a 1,40 porque ya subieron unos porcentajes las cosas que no era normal", explica el gerente de los establecimientos zamoranos, Santiago Cordero. Subida que sus clientes habituales han aceptado. "La gente lo entiende y dicen que, al final, si sube todo pues hay que pagarlo: la leche, el tiempo de la trabajadora, la cafetera... todo. Y eso, al final la gente lo entiende y la verdad que no hemos notado que las personas habituales de todos los días hayan dejado de venir por esa subida de precio", comenta.

Otros, sin embargo, aguantan de momento el tirón y no han modificado los precios. "Está a 1,40 y no lo hemos subido. Mientras no me lo suban a mí, yo no lo subo", declara el responsable de San Martín Café, Ángel Sevilla. "El margen comercial hay que mantenerlo, llevamos ya muchos años que los hosteleros vamos perdiendo y seguimos perdiendo dinero porque antes los márgenes eran mucho mayores y ahora hay que reducirlos", detalla.

Dos hombres toman café en la terraza de un establecimiento de Zamora. / Alba Prieto

En Ocellum Tap Station tampoco ha habido incremento. "No tenemos intención de subirlo. Está a 1,50 y se va a seguir quedando así y, a parte, regalamos un churro a mayores. Es que si lo ponemos más caro, algunos clientes van a optar por tomarlo en casa y de esta manera, no", indica Mónica Balangao.

Consumidores habituales que, por norma general, aceptan que uno de sus placeres diarios lleve dos años en alza. "Todo lo que sea subir, a la economía de cada uno le viene mal, pero también entiendo que sí a ellos también les suben los productos no les quede más remedio", opina María Jesús Quevedo mientras da un sorbo a su taza de café que acompaña con la lectura del periódico.

"Todo sube, también han subido las pensiones, los sueldos... pues hay que ir en consonancia", valora María Ángeles, otra de las clientas que no renuncia a su café en los bares de Zamora, aunque siempre optando por los que tienen buen producto.

Suscríbete para seguir leyendo