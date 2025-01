PSOE y Vox instan a la Junta al arreglo de la estación de autobuses de Zamora

Goteras, ascensores que no funcionan o que no cumplen la normativa de accesibilidad y señalización, locales vacíos, pintadas, la cafetería cerrada desde hace dos años o la falta de calefacción que hace que haga tanto frío dentro como fuera son algunas de las deficiencias de la estación de autobuses interurbanos de Zamora. Las ha denunciado "in situ" la procuradora regional del PSOE de Zamora y secretaria de Organización autonómica de los socialistas de Castilla y León, Ana Sánchez.

Pero, no solo ella, Vox también lo ha hecho y la suma de ambos partidos junto al apoyo que ya expresaron también UPL y el procurador no adscrito Francisco Igea en otra iniciativa similar debatida en septiembre en las Cortes previsiblemente permitirá sacar adelante las mociones de PSOE y Vox que instan a la Junta de Castilla y León a acometer una reforma de la estación de autobuses de la ciudad, como se está haciendo en otras provincias de Castilla y León. Ana Sánchez ha recordado que, mientras en la estación de León se invierten ocho millones de euros, en la de Valladolid cuatro y en el plan de modernización de estaciones de autobuses se incluyen actuaciones hasta en instalaciones de bajada y subida de viajeros de municipios de menos de cinco mil habitantes, Zamora ha quedado fuera de esa planificación. Eso pese a que se financia con fondos europeos y es dinero externo a la Junta el que sufraga gran parte de la inversión.

Por ello, Ana Sánchez, junto a los otros procuradores socialistas de la provincia, ha instado en su moción al Gobierno autonómico a elaborar de forma urgente un informe de la situación de deterioro de las instalaciones de la estación de autobuses de Zamora y a incluirla "con carácter inmediato" en el plan de modernización de estaciones de autobuses para acometer "una reforma y una remodelación completa". Sánchez ha lamentado que en Zamora "tenemos una estación del siglo XIX en pleno año 2025" y ha invitado a las dos consejeras zamoranas del Gobierno autonómico, Isabel Blanco y Leticia García, a "aparcar el coche oficial" y pasarse por la estación para comprobar su estado de deterioro y la falta de accesibilidad pese a que es utilizada por muchas personas mayores que se desplazan desde los pueblos.

"Decadente" estado de la estación de autobuses de Zamora / Cedida

Iniciativa de Vox

Por su parte, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León registró el pasado viernes una Proposición No de Ley en la que reclama esa reforma integral y a la vez exige al Ayuntamiento que garantice su adecuado mantenimiento. La iniciativa la ha planteado la procuradora Marisa Calvo, que subraya la necesidad urgente de modernizar las instalaciones y advierte que la reforma no será efectiva si no se garantiza un mantenimiento adecuado por parte del Ayuntamiento de Zamora, que debe asumir su responsabilidad para evitar que se repitan estas situaciones en el futuro.

Vox ha asegurado que llevará este asunto "a todos los niveles institucionales necesarios" para garantizar que los zamoranos cuenten con "unas instalaciones dignas y funcionales". Además, insistirá en que tanto la Junta como el Ayuntamiento trabajen conjuntamente para lograr una solución integral y duradera.

Gestión del Ayuntamiento

El PP ha salido al paso de las críticas del PSOE por el estado de la estación de autobuses y ha denunciado "la hipocresía y las mentiras" del Partido Socialista y de la procuradora Ana Sánchez. Ha indicado que es el Ayuntamiento de Zamora, en el que el PSOE forma parte del equipo de Gobierno junto a IU, el gestor de las instalaciones y "por lo tanto el responsable de su mantenimiento y conservación" de la estación.

Al respecto, ha recordado que fue construida en 1989 por la Junta de Castilla y León en una parcela de 9.900 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de la capital zamorana y en 1991 se suscribió un convenio entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Zamora por el que el Gobierno regional cedía la estación de autobuses al Ayuntamiento, de forma gratuita y durante 75 años, para que el Consistorio zamorano pudiera explotar su servicio.

Esta cesión incluye todas las instalaciones, servicios y anexos de la terminal y el propio Ayuntamiento asumía la obligación de mantener la estación y sus instalaciones en perfectas condiciones de uso público, así como pagar los gastos, suministros y tributos, por lo que la Junta de Castilla y León quedaba liberada de cualquier obligación de este tipo.

