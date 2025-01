El Ayuntamiento sobre el estado de la estación de autobuses de Zamora: "Nos encargamos del mantenimiento, los problemas estructurales y la reforma integral son de la Junta"

La concejal del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Zamora, Sara de la Higuera, ha mediado en la polémica sobre el estado decadente de la estación de autobuses interurbanos de Zamora y su exclusión del plan de modernización de ese tipo de instalaciones que lleva a cabo la Junta de Castilla y León.

De la Higuera ha explicado que el Consistorio lleva a cabo el mantenimiento de al estación, que realiza una empresa adjudicataria, pero ha asegurado que se trata de "cosas sencillas de mantenimiento de un edificio, no de una reforma integral y problemas estructurales", ya que quien debe asumirlos es la Administración autonómica. Al respecto, ha recordado que en ese plan de actuaciones de modernización se han incluido no solo capitales de provincia, sino también estaciones de municipios más pequeños y, en cambio, en Zamora no se han planificado actuaciones, pese a que "confiábamos que esta vez fuese así".

La edil ha lamentado que el Gobierno autonómico no les haya dado ninguna explicación sobre la ausencia de Zamora de esa planificación y ha detallado que han mantenido diversas reuniones y han enviado escritos a la Junta de cara a esa posible reforma, como uno que detalla los problemas de goteras y de estructura del edificio que hicieron que el pasado otoño la estación llegara a inundarse. Esos informes tenían como intención que la estación zamorana pudiera haberse incluido en el plan de reformas.

Respecto al mantenimiento, la concejala de Patrimonio ha explicado que transmiten a la empresa todas las quejas que reciben desde que se adjudicó el contrato en el primer semestre de 2023. Sara de la Higuera ha sostenido que la comunicación con la empresa es "fluida", pero de ella no dependen las grandes reformas ni los problemas estructurales. La última comunicación con la empresa de mantenimiento se ha realizado el pasado 15 de enero, haciéndole un requerimiento para que reparara desconchones y quitara pintadas, sin que por el momento les hayan contestado. Pese a ello, de la Higuera ha admitido que algunos desperfectos no son de hoy sino que llevan años.

