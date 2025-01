Zamora gana población extranjera de 20 a 39 años pero pierde la mitad de la nacional en poco más de dos décadas

Cada vez más queda más lejos la generación del "baby boom" y las consecuencias de que los nacimientos caigan año tras año se aprecian nítidamente en las gráficas de evolución demográfica en la provincia. Si se comparan los datos de 2003 con los de 2024 y se segmenta por grupos de edad y población nacional o extranjera, la estadística oficial del INE arroja algunas cifras preocupantes y otras que amortiguan esos datos negativos.

Por ejemplo, Zamora ha perdido en ese tiempo, en el grupo de población de adultos jóvenes, que abarca de los 20 a los 39 años, cerca de la mitad de sus habitantes, entre los que son españoles. En cambio, sin dejar ese segmento de población, el número de ciudadanos procedentes de otros países que residen en la provincia se ha incrementado casi un 80%.

El primero de los datos lo ha divulgado en base a las cifras del censo el coordinador del Observatorio Demográfico del CEU San Pablo, Alejandro Macarrón, que además es experto en demografía y ha publicado varios libros sobre el tema. Lo ha hecho, no de forma aislada, sino en un análisis por provincias de toda España en el que Zamora no queda muy bien parada. De hecho, es la tercera, tras Asturias y Vizcaya que más población residente en la provincia y nacida en España ha perdido, el 49,9%, dos puntos menos que en Asturias y prácticamente el mismo porcentaje que Vizcaya. La caída a nivel nacional, en cambio, fue del 36,8%.

Caída porcentual de la población española de 20 a 39 años, por provincia de residencia, entre 2003 y 2024. | ALEJANDRO MACARRÓN

Aunque las cifras del censo difieren ligeramente de las del padrón continuo de población porque este se elabora con datos provisionales, si se tienen en cuenta esa última referencia las cifras porcentuales apenas varían un punto y ponen de relieve que si en 2003 había un total 48.995 zamoranos de nacionalidad española que tenían entre 20 y 39 años, en 2024 la cifra de nacionales de esa franja de edad se había reducido a 25.036. La estadística del padrón continuo segmentada por grupos de edad y lugar de nacimiento también constata que, en cambio, la población extranjera de la provincia entre los adultos jóvenes ha pasado de 2.386 en el año 2003 a 4.280 en 2024.

Al respecto, Macarrón advierte que ese incremento entre los llegados de otros países "amortigua pero no para" la sangría demográfica en ese grupo de edad y se corre el riesgo de pensar que es suficiente con la llegada de migrantes cuando no es así. Se trata de un factor que puede tener mayor peso en otras provincias pero no tanto en Zamora, si bien es cierto que si se tiene en cuenta "el total de la población, incluidos los inmigrantes, el descenso no es tan abrupto". De hecho, supone cinco puntos menos de caída porcentual al pasar de 51.381 residentes en Zamora de entre 20 y 39 años en el año 2003 a 29.316 el pasado año.

La razón de analizar ese grupo de edad no es aleatoria, ya que se trata de una franja "absolutamente vital" en términos de "fuerza laboral" y de productividad. También en parámetros de consumo o de compra de vivienda, por lo que "para la economía es muy mala señal" que se registren unos parámetros tan negativos, según ha expuesto Macarrón.

Los datos son negativos en todas las provincias, pero "algunos están mal y otros peor, y por desgracia Zamora, provincia periférica, de interior, que tiene emigración y una baja tasa de natalidad" se encuentra en los puestos de cola. Para este investigador, la solución pasa por fijar políticas que incentiven la natalidad y dar mayores facilidades en temas fiscales a las familias con hijos, ante el aumento de las que no tienen ninguno.

