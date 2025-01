"La vocación que se nos supone no implica martirio"

¿Cómo afronta su nuevo cargo como presidente en ANPE Zamora?

Es un tópico decir que se afronta con ilusión, pero es que es cierto. También quizá con un exceso de responsabilidad, por lo mucho que el sindicato ha conseguido hasta la fecha y que hay que seguir manteniendo. A nivel nacional, ANPE es la primera fuerza sindical en el ámbito de la enseñanza pública y también somos fuertes en Zamora, así que tenemos que seguir ahí arriba. Venimos de una situación en la que, hace tan solo una década, éramos el tercer o cuarto sindicato y hemos terminado empatando en votos en las últimas elecciones con la primera fuerza.

¿Cuántos afiliados tiene ANPE en Zamora?

Bordeamos los seiscientos y es una cifra que tenemos que mantener. Creo que es un número alto, teniendo en cuenta la provincia.

¿Cuál es el secreto para mantener ese número?

Sobre todo, atender bien a la gente. Hay que tener en cuenta que la casuística es muy variada, con temas muy diversos que tienes que estudiar antes para poder solventar dudas y preocupaciones. Además, este sindicato abarca todas las etapas, desde Infantil hasta Bachillerato. Contamos con un equipo muy bueno, que me ayuda a poder afrontar el estar en este puesto con cierta responsabilidad. Si no fuera por ellos, que responden tan bien, no sé si podría estar al frente, después de varios años siendo el vicepresidente. Así que era, de alguna manera, el proceso natural tras la jubilación de Ramón Domínguez, por mi experiencia previa. Cuantos más años estás en un sindicato, más conoces el sistema y más útil resultas. La experiencia es muy importante, sobre todo en este ámbito, con tantos casos y asuntos diferentes para tratar.

Somos un sindicato sin vinculación política que atiende a todos los docentes de la escuela pública

¿Cómo describiría al sindicato ANPE?

Tenemos a gala ser un sindicato que defiende a todos los docentes de la escuela pública, sin ideologías ni vinculación a ningún partido político. En ese sentido, podemos decir que somos totalmente independientes, un sindicato profesional, que es algo que se echa de menos, porque se observa lo bien que funciona en otros sectores, por ejemplo, el sanitario.

Reivindicaciones en Zamora

¿Cuáles son las principales reivindicaciones específicas que se hacen para la educación en Zamora?

Sobre todo, una mejora de la climatización en el aula, porque hay constantes denuncias de colegios que en estas fechas pasan frío. Antes era más en los pueblos, pero el problema se ha trasladado a la capital, donde la calefacción no funciona bien. Es necesaria una mayor inversión. También está la necesidad del aumento de plantillas en la escuela rural, porque se ven muy perjudicadas cuando falta un profesor o un maestro.

El nuevo presidente de ANPE, con sus compañeros en la sede del sindicato. / Alba Prieto

¿Cómo ha afectado el registro electrónico a los profesores?

Cada vez surgen más dudas, porque la burocracia es mayor y tengo que decir que la Junta de Castilla y León no está gestionando tan bien como hace años. No sé a qué se debe, quizá el tener menos personal en administración y servicios, pero, aunque le ponen toda la buena voluntad del mundo, los problemas se multiplican, por ejemplo, en el tema de los registros, convirtiendo lo que debería haber sido algo que facilitara el acceso a la administración, como es el registro electrónico, en un auténtico problema. O no funciona la aplicación o falla Internet o hay problemas con el ordenador. Y lo que es inadmisible es que para registrar un papel la gente se tire mañanas y tardes enteras. De esos casos atendemos muchos ahora en la sede, cuando antes se solucionaba con una visita al registro. Este problema lo ha generado la propia administración. Por otra parte, el personal de la Consejería de Educación se mueve mucho a otras áreas y no acaba de dominar este ámbito, creo que por eso la administración ahora funciona de una manera más lenta, aunque no es culpa de los funcionarios, que ponen todo su empeño e ilusión. Son pocos y, seguramente, no les han formado debidamente para el área de la educación, que es muy amplia.

El registro electrónico no ha cumplido el facilitar el acceso a la administración

Además del exceso de burocracia, en la lista de preocupaciones del profesor está la carrera profesional docente.

Es un tema relativamente nuevo, antes los profesores no preguntaban por ello. Ahora resulta que se les da a elegir entre carrera profesional o sexenio y hay que analizar la situación de cada uno mirando unas tablas, calculando, comparando y analizando los requisitos, para ver qué conviene más en cada caso. Comparativamente, con el grupo A1, un letrado, un veterinario o un biólogo, por ejemplo, que haya trabajado veinte años al servicio de la Junta de Castilla y León le pagan 6.800 euros brutos al año. Pero un profesor, con cuatro sexenios y 24 años trabajados, su poder adquisitivo mejora en 800 euros. La Junta ha hecho un buen agravio a los docentes con la carrera profesional, que es una posibilidad que dejan las leyes de la función pública para que la administración suba el sueldo o mejore las retribuciones de los funcionarios sin que estos se muevan de su puesto, cumpliendo una serie de requisitos.

La carrera profesional

¿Y cuál es el problema en Castilla y León?

El problema está en que a todos los funcionarios se les ha ofrecido la posibilidad de entrar en carrera profesional, pero a los docentes con la condición de renunciar a los sexenios. O sea, que tenemos que renunciar a un complemento previo que ya teníamos para entrar en este nuevo. Hemos sido los únicos funcionarios a los que se les obliga a renunciar a uno para optar a otro. Por eso hay que hacer esos cálculos, para saber qué interesa coger a cada docente, según sus circunstancias. Nos parece un agravio y más todavía teniendo en cuenta que los políticos, como el presidente Mañueco, presume luego de que Castilla y León es la décima potencia educativa de mundo y que somos los primeros de España en comprensión lectora o razonamiento matemático. Entonces, se nos tendría que pagar como corresponde.

¿Los profesores de Castilla y León no se sienten reconocidos económicamente, a pesar de los buenos resultados en informes como PISA?

De hecho, somos de los peores pagados del país. Es cierto que es complicado hacer una comparación exacta, porque cada comunidad tiene sus complementos específicos. Por ejemplo, en Madrid o Extremadura se pagan las tutorías y aquí no. Y luego hay otras que destacan por sus circunstancias especiales, como el caso de los compañeros que están en Ceuta o Melilla, que tienen un buen complemento de destino, parecido al de insularidad en Baleares y Canarias. Las comunidades que mejor retribuyen a sus docentes son Navarra y País Vasco. Si somos la décima potencia educativa, no solo se nos debería reconocer de boquilla.

Falta de conciliación

¿Hay algún otro conflicto que tenga que ser reivindicado en Castilla y León?

Hay un problema en cuanto a la gestión del personal en Castilla y León que la Junta no quiere remediar, o no ha hecho lo suficiente por remediarlo, como es la conciliación de la vida laboral y familiar. Son muchas las llamadas de profesores desesperados que quieren mantener la residencia donde tienen a su familia y no lo consiguen de ninguna manera. La Junta se olvida de que somos una comunidad con nueve provincias, la más extensa de España y creo que también la unidad administrativa más amplia de Europa, o de las mayores. No nos podemos comparar con La Rioja o Madrid, donde en transporte público puedes llegar de una punta a otra. Las leyes están ahí, pero no se percibe esa conciliación en la práctica, no existe la figura de la comisión de servicio por conciliación de la vida laboral y familiar que existe en otras comunidades autónomas y que vemos con envidia.

Si somos la décima potencia educativa del mundo, se nos debería pagar como corresponde

¿Se han añadido en los últimos años problemas en las aulas, los profesores acuden al sindicato también por esos conflictos?

Lo que más hay son problemas de indisciplina, es cierto, aunque no salgan a la luz. Las faltas de respeto a los profesores y el perder demasiado el tiempo en clase pidiendo orden y silencio son demasiado habituales. Somos de los países de la OCDE que tiene mayor problema con todo esto.

Juan Olivera, nuevo presidente de ANPE Zamora / Alba Prieto

¿Cómo se puede solucionar?

Imposible hacerlo solo a base de expedientes y de abrir partes, porque, aunque haya reglas, tampoco se cumplen. Incluso estas faltas de consideración al profesorado son frecuentes por parte de los padres, algo que era impensable en otra época, echándoles en cara que no están trabajando bien, cuando muchas cosas, como actividades extraescolares o excursiones, las hacen por voluntad propia y por vocación, sin recibir nada a cambio, solo pensando en el beneficio de sus alumnos. Porque hay que destacar que en el profesorado existe mucho voluntarismo con el que se suple los problemas de la administración que no están bien cubiertos. Así que es lógico que los docentes terminen quemados. A nosotros la vocación se nos supone, pero eso no significa martirio. Queremos dar clase y que nos dejen darla, pero muchas veces se nos echa en cara, cuando hay algún problema en el aula, que lo que nos pasa es que no tenemos vocación. Y es todo lo contrario. El profesor que domina una materia, la quiere impartir bien y le molesta que no le dejen dar clase.

El Defensor del Profesor

¿Qué aporta la figura del Defensor del Profesor, impulsada por ANPE?

Es esencial, precisamente, para los temas de convivencia. Cuando un profesor lo está sufriendo, acude a este organismo y se le asesora desde el punto de vista jurídico y desde otras facetas que le puedan ayudar. Pero, sobre todo, siente el apoyo que no le ha dado la administración.

¿No se sienten respaldados por la administración en este sentido?

Además del agravio comparativo con otros funcionarios, creo que los docentes están muy denostados, se nos echa en cara que trabajamos poco, que tenemos muchas vacaciones… Pero no saben que siempre nos llevamos trabajo a casa o que no se nos pagan horas extra como a otros funcionarios. Se está percibiendo que la sociedad nos mira cada vez con más desafección y eso se nota ya en los comentarios que hacen los alumnos de lo que escuchan en casa. En cierto sentido, hay como una especie de desprecio por el conocimiento, estamos en un sistema donde parece que importa cada vez menos. Y a todo esto hay que añadirle el exceso de burocracia.

El tiempo es limitado: o lo dedicas a preparar e impartir clases, o lo dedicas a la burocracia

¿Es una queja recurrente?

Los compañeros lamentan, sobre todo, que se pasan el día rellenando papeles, poniendo mil y una notas a los alumnos. Y el tiempo es limitado: o lo dedicas a preparar clase e impartirlas o lo dedicas a la burocracia. Si tienes mucho de esto último, lo primero flojea, no hay tiempo para todo. Si se nos exige dar clase y controla la convivencia en los centros, tienen que quitarnos burocracia, no añadir más. De hecho, muchos compañeros se están jubilando anticipadamente por estos temas, porque ya no soportan la burocracia, aunque sea gente con auténtica vocación. Si a las faltas de respeto de los alumnos añades todo el papeleo y el poco respaldo de la administración cuando surge algún conflicto, es imposible soportarlo todo.

Oposiciones este año

En este 2025 se han convocado oposiciones en todos los cuerpos, ¿considera que esto será un buen revulsivo para acabar con la alta tasa de interinidad del profesorado en Castilla y León?

Es necesario que haya una oferta más amplia. La interinidad se ha reducido algo, pero tiene que haber una oferta más amplia de empleo público. Desde ANPE, siempre hemos defendido esto para evitar esa masa inestable de interinos. Por otra parte, creíamos que el hecho de realizar las dos convocatorias en el mismo año iba a generar mucho caos y, administrativamente, no ha ido tan mal. El año pasado también ocurrió así y no hubo tampoco el desbarajuste que nos temíamos, porque siempre suele haber muchos errores en las baremaciones o en los listados. Para reducir la tasa de interinidad, por otra parte, además de una mayor oferta pública de empleo, debería de valorarse más la experiencia, aunque tenga que seguir habiendo una etapa de concurso y de oposición, que se tenga la necesidad de aprobar. La estabilización que hicieron de aquella manera, con un baremo impuesto, dictado por la administración, no nos gustó, se puede decir que fue un puro capricho.

¿Qué opinión le merece la actual ministra de Educación, Pilar Alegría?

Creo que esta ministra tiene una faceta más política, al ser portavoz del Gobierno, pero ahora anuncia un estatuto del funcionario docente que hace mucha falta, para poder tener una carrera profesional propia, con unos derechos y unos deberes de rango de ley, además de un sistema de promoción donde se valore el esfuerzo y la dedicación. En definitiva, una carrera profesional como tienen otros sectores. Eso sí, no solo autonómica, para que no nos vuelvan a tomar el pelo, porque el poder adquisitivo del docente apenas ha subido en comparación con el resto de funcionarios.

Por una educación de calidad

¿Qué clima debe respirarse en un centro educativo?

Hay que estar para aprovechar el tiempo, porque todos tenemos derecho a una educación de calidad, tanto el alumno que atiende como el que lo hace menos. Y a aquellos que están en el aula obligados hay que ofrecerles alguna alternativa para que no estropeen la clase al resto. Pero a la administración no se le ocurre nada más allá de la mal llamada inclusión. Y luego vienen los problemas, con la alta tasa de alumnos que dejan la carrera en el primer año de universidad.

¿A qué puede deberse esta situación?

La capacidad de atención se está perdiendo, tampoco hay capacidad de retención, se ha perdido mucho la concentración, los niveles se están rebajando para que haya titulaciones y es el pez que se muerde la cola, porque luego las universidades al final tendrán que rebajar su exigencia y no sabemos qué consecuencias tendrá, ya se verán en un futuro los resultados. Es algo que muchos profesores estamos denunciando ya, mientras otros se creen las estadísticas oficiales

¿Qué le gustaría conseguir durante su etapa al frente de ANPE Zamora?

Ojalá que todo siga en aumento, empezando por la filiación y continuando por hacer realidad nuestras reivindicaciones. Lamento que en las elecciones sindicales solo vote el 50% de los docentes, lo que significa que una gran parte no está contenta con nuestra labor, así que hay que intentar movilizar a este otro 50% y demostrarle que se puede hacer un sindicalismo de lucha, que no estamos vendidos al poder. Intentaremos animar a más docentes a que afilien con nosotros y nos den su apoyo en las elecciones, que se den cuenta de la trascendencia de que haya un sindicato puramente profesional.

