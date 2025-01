El recordatorio de un zamorano durante estas fechas: "Hay que tener cuidado"

Aunque tardó en llegar, el invierno se está dejando notar en los últimos días en Zamora con heladas día tras día y termómetros que no acaban de remontar. Y en este contexto de gélidas temperaturas, el usuario Francisco Javier Borrego Miguel ha hecho una advertencia a modo de recordatorio en el grupo Somos Zamora - Ayudemos a Zamora y a los zamoranos:

"Quería comentar una cosa, acabo de pasar por la calle Santa Ana, altura Radio Zamora (Cadena Ser), y alguien ha tirado agua de haber fregado un portal o edificio, era que ahora no tiren agua a la calle porque se hiela en este tiempo hay en la puerta una pista de patinaje, hay que tener cuidado. Esa es mi aclaración y que la gente tenga cuidado con estas cosas, gracias".

Los ciudadanos han agradecido y respaldado su mensaje con comentarios como "tienes toda la razón" o "totalmente de acuerdo, lo he sufrido en mis carnes". En este sentido, otros han señalado que, de hecho, tirar el agua en las aceras está prohibido, el lugar indicado son las alcantarillas.

Además del peligro que constituye, varias usuarias han añadido el agravante que supone para la ropa la mezcla con lejía. "A mí se me estropeó un pantalón al pasar andando por una calle donde habían tirado agua de fregar. Tenía lejía y me salpiqué los pantalones. Me parece una guarrada. Hay que tirarlo en una alcantarilla". "Llevas toda la razón ,con la particularidad de que si le echan lejía según pisas te puede salpicar a la ropa, que a mí me ha pasado, se me estropearon unos pantalones. Por favor, más cuidado en estas cosas. Gracias".

Se van las heladas, llega la lluvia

Afortunadamente, parece que la semana de gélidas temperatuas quedará atrás. Y es que según la Agencia Estatal de Meteorología, la lluvia será la protagonista del lunes al domingo, y vendrá acompañada de un aumento de temperaturas.