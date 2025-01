El nuevo Plan de discapacidad de la Junta beneficia a 12.500 zamoranos

"Las personas con discapacidad tienen derecho y desean desarrollar su proyecto de vida como cualquier otra persona: desarrollar una vida autónoma, vivir de manera independiente, participar activamente y estar incluidas en todas las actividades de la vida en la comunidad".

Esta idea sobre la autonomía y empoderamiento es una de las bases sobre las que ha nacido el II Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, que se desarrollará hasta 2027 con un presupuesto de 1.475 millones de euros.

Se trata de mejorar la calidad de vida de un colectivo no menor, formado por ejemplo en Zamora por más de 12.500 personas que necesitan asegurar sus derechos, garantizar las atenciones que precisen y "promover de forma activa su implicación con el resto de la sociedad para conseguir las mayores cotas de bienestar social que sean posibles", indica el documento elaborado por la Consejería de Familia, que preside la zamorana Isabel Blanco .

Las cifras

El Plan contiene un análisis de situación con los datos de la discapacidad en Castilla y León y en Zamora. Hay más de 12.500 zamoranos con discapacidad reconocida, física, mental, intelectual, visual o auditiva, 402 alumnos escolarizados en los centros educativos con este tipo de circunstancias. Existen seis centros especiales de empleo que dan trabajo a cerca de 200 trabajadores con discapacidad en Zamora.

También contiene la relación de entidades del tejido asociativo que trabaja con estas personas, que muchas veces necesitan apoyo para integrarse en la sociedad.

Tomar las riendas de su vida

Pero más importante que las cifras son los conceptos que maneja el plan, "el modelo centrado en la persona" que es mucho más que una frase, ya que trata de favorecer que "las personas con discapacidad conduzcan por sí mismas sus vidas y tomen sus propias decisiones". Es cierto, como apuntan los autores, que "todavía se observan resistencias por parte del entorno y, concretamente, de las familias para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad, en parte, porque sigue primando la seguridad y protección frente a la autonomía e independencia".

Si la sociedad en general cree que es inclusiva, no lo ven así las personas con discapacidad y sus familias. "Se ha avanzado de manera patente pero todavía falta mucho camino por recorrer, la discriminación sigue siendo una percepción presente entre las personas con discapacidad, debiéndose mostrar una especial atención en el caso de las "discapacidades invisibles".

"Si la comunidad no es capaz de acoger a las personas con discapacidad y hacer que se sientan plenamente integradas como un miembro más, difícilmente se logrará un modelo de orientación comunitaria. Este déficit de sensibilidad y conciencia social hace que las personas con discapacidad y sus familias se sientan más cómodas y seguras en entornos específicos, acotados y protegidos, en compañía de otras personas con discapacidad", señala el plan.

Sin embargo, los modelos de servicios de apoyo a las personas con discapacidad "transitan hacia enfoques más comunitarios y menos institucionalizados (centros especiales y residencias), donde las personas permanecen en su entorno".

Las nuevas estrategias apuestan por esta idea, enmarcada "en una sociedad que está cambiando de forma muy rápida, como lo hacen las necesidades y deseos de las personas con discapacidad y sus familias".

Modelos de respuestas

Por ello los modelos de respuesta necesitan una continua adaptación, influidos "por el impacto de la crisis del Covid, que ha puesto en cuestión el propio sistema, su capacidad de adaptación, respuesta y la calidad y ha cambiado los deseos y expectativas de las personas y las familias en la medida en que se están modificando por la propia evolución del entorno y de las necesidades".

Castilla y León lleva ya años "reorientando el modelo de servicios y apoyos de atención en el entorno y en el domicilio, pero queda camino por recorrer y requiere de acciones en diferentes direcciones". Por un lado, las propias instituciones "deben replantear por completo sus funciones y apostar por políticas de prevención y de apoyo que fomenten la apropiación de los recursos por parte de la comunidad". Y por otro lado, la comunidad "debe asumir ciertas responsabilidades y continuar con la labor de los cuidados de manera organizada".

El ciclo vital

Hay que tener en cuenta la transición entre las diferentes etapas del ciclo vital de las personas. "Sin embargo, en la práctica esta estructura ha evidenciado limitaciones propias de su carácter compartimentado. Muchas de las prioridades y necesidades de las personas con discapacidad están presentes en diferentes etapas del ciclo vital y, por ello, es vital asegurar una correcta transición entre cada etapa.

Hay otras muchas líneas de trabajo que el Plan promueve, como la accesibilidad universal. Ha habido notables avances sobre todo para la accesibilidad física y la supresión de barreras arquitectónicas. Pero sigue habiendo limitaciones sobre todo en accesibilidad cognitiva y sensorial.

Brecha digital

Las personas con discapacidad encuentran, especialmente la intelectual encuentran obstáculos de acceso a la tecnología, cada vez más presente a la hora de hacer cualquier trámite o para trabajar, bien porque no disponen de dispositivos para conectarse a Internet, porque los canales no resultan accesibles o porque las personas no tienen las competencias necesarias para desenvolverse en estos canales.

Con respecto al acceso al empleo de las personas con discapacidad, la Junta detecta que "los indicadores de inserción laboral tanto en empleo público como en empleo protegido reflejan un avance". El empleo es "uno de los factores clave para la plena inclusión por sus repercusiones en la vida de las personas con discapacidad a todos los niveles, desde lo emocional hasta lo social y económico".

Por eso, el reto es, por una parte, impulsar el acceso al mercado ordinario de trabajo, una opción minoritaria a día de hoy y que necesita incentivos y por otra modernizar los centros especiales de empleo.

