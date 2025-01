La "medicina personalizada" en Zamora dependerá de hospitales de referencia

El Plan Estratégico de Medicina Personalizada y de Precisión 2024-2030 que acaba de presentar la Junta de Castilla y León pretende llegar a toda la población, "en especial a los pacientes con enfermedades de base genética".

Destaca la importancia de priorizar a los pacientes que pueden beneficiarse de pruebas diagnósticas y tratamientos personalizados basados en la medicina personalizada y de precisión "incluyendo cáncer hereditario y somático, enfermedades raras y los correspondientes a las distintas especialidades de precisión que requieran terapias personalizadas".

Distintos centros hospitalarios del Sistema Público de Salud de Castilla y León incluyen prestaciones de medicina personalizada en sus carteras de servicios. Respecto a las pruebas genéticas, se cuenta con centros donde se realizan las determinaciones "y el resto de los hospitales, o bien las solicitan a estos centros, o bien las solicitan a proveedores externos".

Es el caso de Zamora, donde no existen muchas de las pruebas, aunque algunas se hacen el centros de referencia para pacientes de la provincia: genética preimplantacional, prenatal, diagnóstica de enfermedades hereditarias del adulto, raras pediátricas, genética diagnóstica tumoral y patología molecular tumoral, fármaco genética en sangre periférica y tumoral y cribado de genotipos del virus del papiloma humano, cribado neonatal, cribado de cáncer de mama, colon y cuello de útero y programa de consejo genético de mama, ovario y colon.

Mapa de recursos básicos por provincias para la Medicina de Precisión / Junta de Castilla y León

La actividad de asesoramiento genético se realiza principalmente a través del Programa de Consejo Genético en Cáncer Hereditario. Los pacientes de Zamora tienen que acudir a la unidad de Consejo Genético de Salamanca.

Asesoramiento genético

También Salamanca es centro de referencia para Zamora en asesoramiento genético (oncología, prenatal, no oncológico, reproductivo) en población pediátrica y en familias derivado de un diagnóstico de un paciente pediátrico. Lo mismo ocurre en Cardiología, para el asesoramiento genético en cardiopatías familiares. En el de Medicina interna, para enfermedades raras, Zamora depende de Salamanca para el asesoramiento genético no oncológico y no cardiológico.

La Unidad de Referencia Regional de Diagnóstico Avanzado de enfermedades raras en pacientes pediátricos es la de Salamanca para todo Castilla y León, e incluye la prestación de secuenciación masiva de genoma completo con carácter asistencial.

El Servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica constituye, junto con el Servicio de Cardiología, el Centro Nacional de Referencia de Cardiopatías Familiares. Por otro lado, desde la Unidad de Farmacogenómica y Medicina de Precisión del hospital de Salamanca, se ha creado e implementado el Modelo 5SPM (5 Step Precision Medicine), que consiste en el empleo de medicina de precisión para la prescripción de fármacos basada en la farmacogenética.

En la región hay un centro de referencia para Terapias Avanzadas CAR-T (inmunoterapia), en Salamanca, que realiza estudios moleculares de hemopatías malignas y técnicas de secuenciación masiva de ADN y ARN y microarrays genómicos (ADN) y de expresión (ARN).

Hay diagnóstico molecular avanzado mediante Microarrays y estudios multiómicos de respuesta a terapias biológicas (Salamanca).

En Castilla y León se hace también el test Genómico de Mama Prosigna: un estudio molecular de 50 genes implicados en el cáncer de mama que permite aplicar el tratamiento más adecuado (por ejemplo si es necesaria o no la quimioterapia).

En el IOBA (Instituto de Oftalmobiología Aplicada) de Valladolid se trata a pacientes con enfermedades hereditarias de la retina.

