La Diputación de Zamora rechaza el aprovechamiento del acuífero Villafáfila para la planta de hidrógeno verde de Granja de Moreruela

A favor de que se construyan plantas de hidrógeno verde, pero en contra de que se extraiga el agua de los acuíferos de la provincia para su aprovechamiento. Esta es la postura que defiende el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ante la polémica generada por la concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para extraer 117.000 metros cúbicos anuales del acuífero Villafáfila destinados a la producción de hidrógeno verde en una planta proyectada en Granja de Moreruela.

"Me he alarmado no porque se construya una planta de hidrógeno verde ni dos, porque estoy a favor de que se construyan esas plantas, que generen ingresos para los ayuntamientos y puestos de trabajo, sino por la decisión que ha tomado la Confederación Hidrográfica del Duero", ha pronunciado el dirigente durante el pleno ordinario que se celebraba este viernes.

Faúndez ha argumentado sus palabras explicando que para producir un litro de hidrógeno verde hacen falta entre 37 y 48 litros de agua. No obstante, la planta proyectada consumirá unos 613.000 litros de agua al día, "una barbaridad" que tendrá un impacto "muy importante en el futuro de los abastecimientos de los pueblos de esa comarca castigando a un acuífero que se va a sobreexplotar", ha lamentado.

Para Faúndez, la razón de que la empresa opte por el acuífero en vez de extraer agua del río es que este tipo de plantas necesita agua de muchísima calidad, "hace falta casi agua bendita, porque tiene que ser agua que primero hay que tratar y lógicamente si capto agua de un río o de un embalse, que sería lo lógico, esa agua requiere un tratamiento para poder producir hidrógeno, mucho más caro que el agua que sale de un acuífero".

No obstante, Faúndez ha reiterado su postura, "si hay una empresa que quiere producir hidrógeno verde y le sale más caro, que le salga más caro, pero no a costa de castigar un acuífero y de perjudicar a la población de esta comarca",

Por último, ha anunciado que ha solicitado entrevista al consejero de Medio Ambiente y al que le va a remitir una carta con el fin de que en la declaración de impacto ambiental, documento que falta para aprobar el proyecto y que es vital para el mismo, no se permita la utilización de agua de acuíferos subterráneos para esta planta, porque "tiene una alternativa muy fácil, que es el embalse y que es el río Esla". Opción con la que para Faúndez, no se compromete un proyecto que va a generar riqueza para los ayuntamientos ni tampoco las reservas naturales de la provincia. Carta que también se hará llegar a la presidenta de la Confederación Hidrográfica, a la que también se le va a solicitar una entrevista para explicar la postura de la Diputación Provincial de Zamora.