La petición de un nieto de zamoranos de 84 años: fotos de las aceñas de Cabañales

La nostalgia ha invadido el grupo Somos Zamora - Ayudemos a Zamora y a los zamoranos este jueves. Entre todas sus útiles publicaciones, el usuario José Ángel Fernández Peñas ha hecho una publicación que ha reavivado la memoria de los mayores. En su mensaje, José Ángel Fernández Peñas explica que sus abuelos fueron dueños de las aceñas de Cabañales y algunos periodos de su vida los pasó en la ciudad junto al Duero. "En los años 40 y 50 de 1900, estuve en Zamora y en el río Duero lo pasaba muy bien. Pescaba con caña y red y navegaba con barca y piragua. Por supuesto, también me bañaba", recuerda.

Eso sí, no todo era ocio. Fernández Peñas "ayudaba" en las tareas de la molienda de cebada y centeno. "Eso sí, no les permitía el Servicio Nacional del Trigo moler este cereal, al parecer porque uno de mís tíos, Manolo, era de izquierdas", añade. Tras esos periodos, José Ángel regresó a la ciudad de sus abuelos en los años 1960, 1965 y 1973, pero "las aceñas dejaron de funcionar y, después, mís tías las vendieron por un precio muy bajo", apunta.

"Me gustaría volver a Zamora, pero a mi edad, 84 años, lo veo difícil"

Actualmente, José Ángel Fernández Peñas vive en Melilla, donde ha ejercido 47 años de maestro y profesor. "Me gustarĺa volver a Zamora, pero a mi edad, 84 años, lo veo difícil. Por cierto, me bautizaon también en esta gran ciudad". Por último, este nieto de zamoranos expresa su deseo: "Me gustaría mucho que pusieran fotos actuales de las aceñas". Algunos de los usuarios han respondido con imágenes y también comentarios, estableciendo vínculos con su familia gracias a los datos aportados.

