Desde Raphael hasta los Bee Gees, pasando por Los del Río, Jennifer López o Pitbull. Una lista de reproducción en la que no falta ninguno de los grandes éxitos de finales del siglo pasado, cuando las discotecas eran el punto de encuentro para bailar y divertirse. Ese espíritu es el que se quiere recuperar con el musical "We love disco", avalado por Yllana Producciones, que tiene en su currículo espectáculos de la talla de "The Hole", "Hoy no me puedo levantar" o "Mayumana".

Para conseguir su objetivo, la propuesta de este sábado en el Ramos Carrión (20.00 horas) convertirá al teatro en una auténtica discoteca de los años ochenta, incluyendo el "gorila" que siempre estaba a la puerta comprobando que nadie llevara alcohol en el bolso o fuera en zapatillas o el dj que ponía música entre luces de colores. Un "preshow" que promete meter al público en el papel y que no le dejará apenas sentarse en sus asientos.

Para todas las generaciones

La arriesgada propuesta, según explica el productor Fernando Gonzalo, obedece a una vuelta de tuerca del teatro convencional. "Nunca va a morir, pero queremos hacerlo atractivo también para las nuevas generaciones, apostando por espectáculos diferentes, totalmente inmersivos y muy divertidos", califica. De ahí que esta propuesta musical esté pensada para diferentes generaciones: tanto los que vivieron en primera persona la noche en as discotecas como para los más jóvenes.

La discoteca Ramos Carrión

Para hacer todo esto posible, se cuenta con música en directo —además de los éxitos que pinche el dj— y la participación de bailarines y acróbatas, además de grandes pantallas y una espectacular iluminación, sin olvidar la inclusión de una actriz que se estrena en este formato, como es la inteligencia artificial, que interactuará con el público.

Un momento del espectáculo "We love disco" / Cedida

Zamora es la tercera ciudad donde aterriza este original espectáculo desde su estreno y la organización espera cosechar un gran éxito, como ya lo ha sido en Madrid y Pamplona. "Las sensaciones de los primeros shows han sido muy positivas y el público ha salido encantado", agradece Gonzalo.

Entradas a la venta

Las entradas para "We love disco" se pueden adquirir en la taquilla del teatro, de martes a domingo, con horario de 11.00 a 13.00 horas por la mañana y de 17.00 a 20.00 horas por la tarde y también se pueden conseguir a través de su página web (www.teatroramoscarrionzamora.com).

