¿En qué bares y restaurantes de Zamora permiten entrar perros?

No será extraño que si vas por las calles de Zamora veas bares y restaurantes con este cartel: "Pet friendly" o, más en concreto, "dog friendly". Como bien sabrás, se trata de la mejor señal para saber a ciencia cierta que tu mascota o tu perro será bien recibidos en el establecimiento hostelero.

Una usuaria de Internet lanza la pregunta sobre en qué sitios de Zamora puede entrar con su perro y el listado de lugares es muy amplio. Entre ellos -y es más que probable que falte alguno- se encuentran lugares como "La Competencia", "La Pureza", "El Bayadoliz", el Mesón "La Vega", "La Vinacoteca, "Bendita Dulzura", "Comodín", "El Portillo", el "Lagarto" o el "Clavo y Canela". Sí, hay muchos más, como la crepería "Media Luna", "El secreto", "El Cambalache", "La Revuelta", "El Rey del Jamón", "Los Tres Árboles", "El Rincón del Duero", "El Azemur" o "Puerta Nueva".

Hasta ahí, todo bien. El problema viene cuando, entre los comentarios, aparece la pregunta que abre el melón: "¿Por qué no los van a dejar entrar? Si los peludos no dejan colillas ni basura, para eso estamos los humanos". Y es en ese momento cuando los que no sienten predilección precisamente por los perros entran en escena: "Porque puede haber personas alérgicas al pelo, porque me puede molestar a mí o porque puede morder porque son animales instintivos", responden en varios puntos de la conversación.

Otros añades: "Algunos, solo algunos, ladran, se te arriman mientras comes o de repente se ponen nerviosos y se hacen pis".

La polémica está servida con este tema, pero la normativa general especifica que si un establecimiento hostelero no especifica lo contrario, los perros podrán acceder, siempre y cuando no entrañen peligro alguno para los clientes ni para el bar en cuestión.