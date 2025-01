¿Estará el Puente de Piedra de Zamora a tiempo? Hay 20.000 euros en juego

El Ayuntamiento ha acordado conceder una prórroga de dos meses en las obras del Puente de Piedra de Zamora para que hayan concluido, como muy tarde, el 17 de marzo. Sin embargo, esa prolongación de los plazos no le saldrá gratuita a la empresa que ejecuta los trabajos. El alcalde, Francisco Guarido, ha explicado que la propuesta municipal contempla que el primer mes de la prórroga no se imponga sanción alguna a Rearasa por el retraso en la ejecución, pero el segundo, en cambio, sí se le aplique la penalización. La "multa" asciende a 677 euros diarios, lo que supone unos 20.000 euros entre mediados de febrero y mediados de marzo si para entonces no han concluido las obras.

Guarido ha explicado que los técnicos municipales se mostraron partidarios de aplicar la sanción desde el primer día, como también plantearon en la prórroga concedida el pasado mes de agosto. Sin embargo, la empresa había alegado las dificultades que ha tenido en el suministro de la piedra del pretil, lo que ha hecho que se retrasasen los trabajos. Del mismo modo, ha aludido igualmente a los actos vandálicos que se han producido, al robo de material y alguna maquinaria y a las molestias causadas porque se esparcieron sacos de cemento que se encontraban preparados para utilizarlo en las obras, hechos que fueron denunciados en su momento ante la Policía Nacional. Se trata de un problema que es extensivo a otras obras, como las de humanización en las que se han robado árboles.

Basándose en esas alegaciones y a los informes técnicos, el equipo de Gobierno municipal ha decidido adoptar una solución salomónica al no aplicar la penalidad por el retraso durante los dos meses de prórroga, como pedían los técnicos del Consistorio, ni acceder totalmente a la petición de Rearasa para que no se le impusiese sanción alguna por el alargamiento de los plazos. "Es una propuesta que yo creo que es razonable para todas las partes", ha afirmado el alcalde.

Avance de las obras en la jornada del martes. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

De esta forma, hasta el 17 de febrero la empresa tiene tiempo para acabar las obras sin "multa" y a partir de esa fecha serán 677 euros los que tenga que abonar por cada día de retraso antes de que el Puente de Piedra quede de nuevo abierto al paso de peatones y ciclistas. El viaducto lleva cerrado desde el inicio de la remodelación, a mediados de octubre de 2023. La intervención es la más importante que se acomete desde que a principios del siglo XX se derribaron las torres y se puso la barandilla. Para concluir los trabajos actuales faltan aún la pavimentación, la iluminación y parte del murete.

Para el disfrute de "futuras generaciones"

El concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha resaltado que la del Puente de Piedra constituye una inversión fundamental porque va a garantizar una nueva estética que recupera la antigua fisonomía del viaducto y, "sobre todo, por la funcionalidad del puente para veinte, treinta o cuarenta años", lo que supone que se trata de "una inversión para el largo plazo, que van a disfrutar las futuras generaciones".

Pablo Novo ha explicado que, incluso con las peores previsiones, la infraestructura estará de nuevo en uso en Semana Santa, por lo que este año no habrá cambio de recorrido de las procesiones que cruzan al otro lado del río.

